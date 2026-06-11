反斗奇兵5｜Taylor Swift亮相首映　化身小粉絲向湯漢斯簽名留念

電影《反斗奇兵 5》（Toy Story 5）將於今個暑假上映，電影於香港時間昨日在洛杉磯隆重舉行全球首映禮，經典配音陣容「胡迪」湯漢斯（Tom Hanks）、「巴斯光年」添艾倫（Tim Allen）、「翠絲」鍾古曼（Joan Cusack）以及新加盟聲演「Lilypad」的李姬蒂（Greta Lee）等巨星齊齊現身。不過全場最大的焦點，莫過於流行天后Taylor Swift的驚喜亮相。

Taylor Swift驚喜亮相首映。

身為《反斗奇兵》鐵粉，早前Taylor Swift 透露將為電影創作並獻唱原創歌曲《I Knew It, I Knew You》，歌曲上架Spotify及Apple Music等音樂串流平台，瞬間打破了多個串流播平台原聲單曲的播放紀錄。湯漢斯在紅地毯上更笑言，這首歌在製作期間被列為高度機密，劇組全員事前毫不知情，是直至歌曲首播才得悉，驚喜十足。

全球各地都有《反斗奇兵5》的大型宣傳，而且一直以「TS」二字做宣傳。（電影公司提供）

國際級樂壇天后Taylor Swift宣布「聲級」加盟《反斗奇兵5》，親自創作並主唱原創歌曲〈I Knew It, I Knew You〉！（Taylor Swift@IG圖片）

Taylor化身小粉絲向湯漢斯簽名留念

Taylor以一身白色露肩新裝登場，更帶同自己珍藏多年的《反斗奇兵》原裝VHS錄影帶，在現場化身小粉絲邀請湯漢斯與添艾倫簽名留念，隨後更與「翠絲」的配音演員鍾古曼手持翠絲公仔親密合照。Taylor在現場分享了歌曲與翠絲之間的深厚連結，她直言第二集開始登場的翠絲，經歷很多痛苦過去，來到第五集有了完全不同的成長，與自己人生有很多連結，她說：「當大家在電影最後聽到這首歌，會令大家想起生命中很多很久不見的人，原來曾經分開，但這不代表是最後一次相遇，有時回想那段曾經一起的經歷，都特別珍貴。」

Taylor帶同自己珍藏多年的《反斗奇兵》原裝VHS錄影帶，在現場化身小粉絲邀請湯漢斯與添艾倫簽名留念。

原來Taylor係「翠絲」鐵分！

Taylor首映獻唱新歌

首映禮隨後移師至戲院，Taylor Swift換上一身淡黃色長裙再度登場，在舞台上自彈自唱新歌《I Knew It, I Knew You》，細膩的鄉謠旋律與動人歌聲令全場聽得入迷。緊接著，她更邀請了《反斗奇兵》系列御用作曲家Randy Newman同台，兩人合唱傳奇經典主題曲《You've Got a Friend in Me》，兩代傳奇的世紀合唱將現場氣氛推向最高峰。電影《反斗奇兵5》將於6月18日在香港以優先場形式上映，6月25日正式盛大公映。