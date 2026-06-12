揭密日｜雲海憑三點證解剖片造假　「條片係假但件事唔係假！」

電影《揭密日》（Disclosure Day）現正上映，由史提芬史匹堡（Steven Spielberg）執導，艾美莉賓特（Emily Blunt）、哥連費夫（Colin Firth）主演，講述在美國多年來有關外星人的傳聞， 全是事實只是一直被官方封鎖消息不准外傳。當中不乏提到1947年，發生在美國新墨西哥州羅茲威爾附近，有外星飛船墜毀的事件，隨後更引發解剖外星人影片。

電影《揭密日》（Disclosure Day）現正上映，由史提芬史匹堡（Steven Spielberg）執導，艾美莉賓特（Emily Blunt）、哥連費夫（Colin Firth）主演。（《揭密日》劇照）

艾美莉賓特飾演天氣女郎，但一次直播竟講了外星語。（《揭密日》劇照）

雲海憑三點證解剖片造假

1995年，當時的亞洲電視從外國購入聲稱「解剖羅玆威爾外星人」的片段，並在旗下節目《今日睇真D》內轉播，引起當時社會廣泛討論。而日前，靈異及外星人研究者雲海上到《100毛》的節目《國家級高峰會》，其中一節講述當年看這條片的印象。當時節目分開５日播映，他聲稱去到第三日已確認該條影片是假的。

東方昇訪問雲海，探討近日美國政府公開有關UFO的秘密影片。（《國家級高峰會》影片截圖）

靈異及外星人研究專家雲海。（《國家級高峰會》影片截圖）

雲海最先拍出，影片聲稱在1947年拍，但他當時已發現影中出現的道具有很大漏洞，首先牆上掛住一個電話出問題。「連接聽筒與主機的電話線是彈弓狀，彈弓電話線要去到70年代才發明，1947年你出現一部彈弓電話，即是假啦。」

雲海指出在1947年拍攝的影片，出現附彈弓電話線的電話不合理。（《國家級高峰會》影片截圖）

雲海同樣指出在1947年拍攝的影片，出現以原子筆記錄文件是錯誤。（《國家級高峰會》影片截圖）

最後再指出片中解剖人員，揸解剖剪的手勢不專業。（《國家級高峰會》影片截圖）

至於第二樣道具漏洞就是片中，解剖人員拿起一支原子筆作紀錄。「當時原子筆即未發明，如果要做紀錄應該是要用鉛筆。」翻查資料，其實彈弓線電話線及原子筆，都早在1947年前已誕生，只是兩者當時都未算普及，特別是原子筆，根據維基顯示，40年代一支原子筆在香港便要賣約200元一支，相信未會在實驗室用上。

影片在多年後，都獲製作者承認是造假，不過雲海強調︰「條片係假但件事唔係假！」（《國家級高峰會》影片截圖）

雲海強調︰「條片係假但件事唔係假！」

不過第三樣不可爭議的，是雲海指片中負責解剖的人士，其手法不專業，他表示自己有讀過解剖，清楚指出片中人揸鉸剪的手法極不專業，似做勞作一樣。「如果是來自美國政府及解剖專家，冇理由這樣揸鉸剪。」

影片在多年後，都獲製作者承認是造假，不過雲海強調︰「條片係假但件事唔係假！」他透露當時已有傳是美國政府資助製作該影片拍攝，因為90年代掀起一股UFO研究瘋潮，很多人要求解封政府的機密檔案。於是想到一個方法，先拍一條影片，傳到是真實記錄，隨後再自我篤爆，目的是令全世界人日後再聽到「羅茲威爾」便想起這條片，想起是不真實，成功將事件扭轉。