給阿嬤的情書｜王彥桐恨見劉德華　李思潼愛吃香港菠蘿油︰不怕胖

在內地票房大收16億人民幣，人氣電影《給阿嬤的情書》，今日（12/6）在香港舉行首映，將於6月18日香港公映。男女主角王彥桐與李思潼率先跟傳媒見面影相及做訪問。李思潼之前都有來香港遊玩，而王彥桐就是第一次來港，最興奮是知道首映禮上會見到萬人迷劉德華，更表示心情激動，想跟他合照。



在內地票房大收16億人民幣，人氣電影《給阿嬤的情書》，今日（12/6）在香港舉行首映，導演藍鴻春，女主角李思潼與男主角王彥桐。（葉志明 攝）

《給阿嬤的情書》香港首映，男主角王彥桐是第一次來香港，女主角李思潼之前有來港玩。（葉志明 攝）

《給阿嬤的情書》女主角李思潼愛吃香港菠蘿油，更表示不怕胖。（葉志明 攝）

王彥桐愛喝凍檸花 李思潼愛吃菠蘿油

第一次來港的王彥桐，昨晚已率先到大排檔食飯︰「來港的路上見到街上店舖都好吸引，可惜宣傳太緊未必有時間逛，但已經到過大排檔，飲到凍檸茶，跟茶餐廳的一樣好喝。」而第三度來的李思潼，亦愛茶餐廳名物「菠蘿油」，問到不怕胖嗎？「不怕！但這次未有機會吃到。」

《給阿嬤的情書》女主角李思潼，跟傳媒派心。（葉志明 攝）

女主角李思潼對電影在香港的票房︰「順其自然吧！」（葉志明 攝）

電影在內地創下16億票房，今次來到香港上映會期待嗎？李思潼就以平常心回應︰「順其自然吧，我更想知道香港觀眾對這部電影的反應，給我們一些意見。」至於有傳當日片酬只有數萬元，有記者問到現在票房這麼好，會有獎金嗎？王彥桐笑說︰「會有這種東西嗎？要問導演。（片酬）這個不太好講。」李思潼︰「我們都是愛這個故事，最重要都是自己的表現。」

問到《給阿嬤的情書》男主角王彥桐，見到偶像劉德華第一句話會說甚麼？「能不能合照？哈哈……」王彥桐說。（葉志明 攝）

首映禮上，劉德華以其中一位發行商代表出席，原來兩位都是今天才知道有機會見到萬人迷。李思潼︰「我們都很激動，見到我們的前輩老師。」見到偶像第一句話會說甚麼？王彥桐︰「能不能合照？哈哈……我們潮汕很多同學都是看港片長大，我非常喜歡《無間道》。」希望有合作機會嗎？「還要說嗎？」王彥桐說。

《給阿嬤的情書》香港首映，男主角王彥桐有機會跟劉德華同台。（葉志明 攝）