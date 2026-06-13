揭密日｜艾美莉賓特拒絕AI在浴室研發外星語　史匹堡︰要有數學感

電影《揭密日》（Disclosure Day）現已上映，亦掀起城中話題，尤其在預告中，女主角艾美莉賓特（Emily Blunt）發出的外星語，令人好奇到底是怎樣煉成，會靠AI製作？早前艾美莉賓特接受訪問便親解這些外星語，全由本人親自發聲，並與導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）共同研究，導演的要求更非一時三刻可掌握。



艾美莉賓特（Emily Blunt）在報道天氣時，突然發出的外星語，令人好奇到底是怎樣煉成，會否靠AI製作？（《揭密日》劇照）

外星語發源地︰浴室

若要追溯這些聲音的發源地，就要去到艾美莉賓特的浴室，她表示這個「試音室」因為有迴音效果，聽出來幾有趣。當掌握到合適的效果與節奏，史匹堡聽到都大感滿意，立即問︰「如果要你自己配番你得唔得？」艾美莉賓特充滿信心地一口應承。

導演史提芬史匹堡對聲音的要求好高，亦好獨特。（《揭密日》劇照）

事實上，導演在訪問中提到，就算最終艾美莉賓特在錄音室做不出這聲效，也不會依AI，更打趣說寧願用上海豚或大象的叫聲，再調校速度甚至倒帶，都堅持要用真聲。因為早在1993年拍攝《侏羅紀公園》（Jurassic Park）時，恐龍的叫聲已是混合上短吻鱷的低吼、老虎的嘶吼聲、小象的叫聲，鯨魚噴氣，甚至烏龜交配時發出的特殊叫聲去製作，所以即使冇AI都難唔到呢位大師。

《侏羅紀公園》（Jurassic Park）中恐龍的叫聲，已是混合上短吻鱷的低吼、老虎的嘶吼聲、小象的叫聲，鯨魚噴氣，甚至烏龜交配時發出的特殊叫聲去製作。（《侏羅紀公園》電影劇照）

要講得有數學感似摩斯密碼

當艾美莉賓特去到錄音室時，就用上三支收音咪去收錄，其中一支更要貼近她的喉嚨，以捕捉喉部發聲時引起的共鳴效果。聲音找到，但節奏上史匹堡都有要求，他想有「數學感」。聽落一頭霧水，但如果大家已看了電影，就會明白這要求的用意。

艾美莉賓特去到錄音室時，要用上三支咪去收音，其中一支更要貼近她的喉嚨，以捕捉喉部發聲時引起的共鳴效果。（《揭密日》製作花絮）

成功錄到預期效果。（《揭密日》製作花絮）

這種外星語是要像摩斯密碼般的節奏，還要夠低沉，於是又參考了黑人歌手 Barry White的低音唱法。所有聲音錄好之後，再找來七度獲得奧斯卡最佳音效設計的大師Gary Rydstrom負責，他與史匹堡合作過《侏羅紀公園》及《雷霆救兵》（Saving Private Ryan）。

除了外星語，艾美莉賓特在戲中也要講出流利的俄語及韓語，相比起外星語，她強調韓語是更難，過程要老師逐字逐句陪她練習，所以這幾幕的「聲演」得來不易。