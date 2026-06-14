火遮眼｜謝苗再拍港片感受大　「港人拍動作片味道還是最純正」

電影《火遮眼》，由《九龍城寨之圍城》金像動作指導谷垣健治擔任導演，聯合《樹大招風》許學文監製及編劇，夥拍5大世界級武術高手謝苗、林科燈(Joe Taslim)、黎唯(Brian Le)、岩永丞威及雅彥·魯伊安(Yayan Ruhian)主演。早前許學文與謝苗接受《香港01》訪問，許學文本身都是一位動作片迷，跟導演Kenji的日常對話往往都跟昔日功夫片有關，而謝苗在香港出道，今次回港拍戲就有種回到起點的親切感，很多回憶湧上心頭。



電影《火遮眼》的主創團隊，演員謝苗、導演谷垣健治、監製及編劇許學文。（許育民 攝）

電影《火遮眼》監製編劇許學文及演員謝苗接受《香港01》訪問。（許育民 攝）

謝苗童星時按指引演出︰「往左邊看，皺一下眉頭！」

要苗哥談起往事，他就是一副滿足，充滿微笑的面容。「9歲、10歲來香港拍電影，雖然時間不是非常長，但也佔了童年很重要一部分，亦是夢開始的地方，今次回來，有種兜兜轉轉又回到起點的感覺。」

小朋友演出都是最簡單最純粹的演繹，苗哥回想當年導演的要求就是簡單直接。「導演（王晶）不會跟你說太多情緒上的問題，太複雜我都跟不上，通常就是簡單地說︰『往左邊看！皺一下眉頭！回頭要再快一點！』我根本就不知看的是誰，現在拍攝當然完全不同，有不同情緒上的處理。」

苗哥談起9歲、10歲來香港拍電影，佔了童年很重要一部分，亦是夢開始的地方，今次回來，有種兜兜轉轉又回到起點的感覺。（許育民 攝）

《給爸爸的信》由李連杰、劉松仁、謝苗及梅艷芳主演，當年的謝苗只有9歲。（《給爸爸的信》電影劇照）

謝苗在戲中的動作，場場到肉。（《火遮眼》劇照）

許學文在動作與情節要取得平衡

如何衡量動作與劇情，是近年動作片一個關鍵。許學文︰「以前去到打戲場面，就交畀武指自己度，而家唔得！要清楚寫出人物去到呢幕有咩心態？因咩而打，可唔可以唔打？」要數兩者平衡的典範，許學文推崇《臥虎藏龍》。「李安導演對戲劇的了解，以及原著小說的人物，發掘得非常深切，然後再同八爺袁和平配合，所以來到今時今日，無論文戲定動作戲都冇人質疑。」

要數動作與劇情均表現出色的典範，許學文推崇《臥虎藏龍》。當時周潤發獲李安邀請，拍出一部嶄新風格的武俠片。（電影劇照）

電影《火遮眼》監製及編劇許學文，本身都是動作迷，與導演谷垣健治講起動作場面，就變成港產片名場面分享會。（許育民 攝）

來到《火遮眼》，許學文覺得純粹的動作片就是要直接，不要太噚氣，於是在想這劇本時已決定「整啞」謝苗！「戲中苗哥是啞的，因為我希望所有戲都直接啲，唔好轉彎抹角，要交代的事情不用依賴對白，而且啞巴對主角嚟講，已經係最大的逆境，好難向人求助，有理說不清。所以當遇到女兒被擄走，跟執行機構都溝通唔到，而自己又跟11歲的女兒難有交流，總之喺佢身上所有嘢都好多阻滯，到最後只有靠自己一雙拳頭去發聲！」許學文以一句總結︰「唔使講道理，講物理（拳頭）。」

對於自己的角色不單火遮眼，仲要冇聲出？苗哥甚表滿意︰「很酷，我為角色看了一些紀錄片，看到不能說話的人，他們的眼神、表情上會比普通人強烈一點，因為想要讓人知道自己表達的情緒。而且他們憤怒時，都會比正常人的爆發力更強，所以我演出時，眼神也會放大一點。」

電影《火遮眼》監製編劇許學文及演員謝苗訪問。（許育民 攝）

戲中最強對手 謝苗︰要上保護墊跟他打

要數《火遮眼》的敵，林科燈(Joe Taslim)、黎唯(Brian Le)、岩永丞威及雅彥·魯伊安(Yayan Ruhian)，謝苗覺得跟柔道高手林科燈拍攝最為深刻。「訓練試位時，他要捉我的手，這刻工作人員問我需不需要戴保護墊，我覺得奇怪，再問一次是甚麼動作？捉手要帶保護墊？然後工作人員讓我看看剛才跟他試位後，手都變紫了，原來他非常大力，他是職業柔道教練，我立即說︰『我需要保護墊』。」但別人眼中的謝苗，又是一個最強對手，因為苗哥出名動作快，難以招架。因為今次在戲中，觀眾會看到不同動作風格聚集在一起，速度型與力量型的對戰也是相當精彩。

謝苗覺得跟柔道高手林科燈拍攝最為深刻。（《火遮眼》劇照）

謝苗對香港動作片也有一番體會。「如果以廚師來比喻，香港人拍的動作片，味道還是最純正的。」（許育民 攝）

拍香港動作片出道，到今次拍出一部可打外國市場的動作片，謝苗深感驕傲，而他對香港動作片也有一番體會。「如果以廚師來比喻，香港人拍的動作片，味道還是最純正的，我曾經都思考過動作片，還可以怎樣拍？拍過這一次後，仍讓我覺得動作片還有新意，畀我好大鼓勵。仍然是一雙手、兩條腿也可以打出那麼多變化。」眼前動作片面對最大問題是不夠動作演員。「肯演動作的演員很多，但獲觀眾認可的動作演員不多，我比較幸運，很小已拍動作片，觀眾得以認同。」再者現在動作片數量較少，苗哥覺得時下動作片演員，要在觀眾眼中建立出形象，要加把勁。