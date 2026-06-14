揭密日｜歐錦棠憶率先睇外星人片要保密　得悉亞視花百萬購入

由史提芬史匹堡執導的電影《揭密日》香港正式上畫，電影公司舉行好幾場映後分享會，讓觀眾睇完戲仲有得同嘉賓討論戲中情節。而昨晚（13/6）其中一場就叫「今日睇真DDD」，請到當年《今日睇真D》主持歐錦棠出席，分享當日播出解剖外星人片段的經過。

歐錦棠出席《揭密日》映後分享會，跟大家憶述當年播「解剖外星人」事件來龍去脈。（許育民 攝）

1995年8月，亞洲電視聲稱在一家外國公司手中，獲得美國羅茲威爾在1947年，發現外星人墮機現場後，解剖外星人的紀錄片，歐錦棠憶述當時的情況仍歷歷在目。「有日被老細叫咗我同大姐明（林建明）等四至五位主持上房，心諗唔係加人工就係照肺炒人，我哋去到間剪接房，然後在一個10吋大的黑白Mon上，放映那條解剖外星人片段。」

當日節目將影片當作紀錄片段，分5晚不斷重複播放。（《今日睇真Ｄ》影片截圖）

到2017年，影片製作人向外承認當日造假。（影片截圖）

由於畫質極差，加上熒光幕好細，大家根本難以推斷是真還是假，監製都表明自己都不知道真相？但當時所有主持都要就事件保密，不得向外洩露，而那段影片據知花了超過100萬買回來。「當年100萬即是幾多？大約可以在西貢買一層300呎大的村屋。」

歐錦棠出席《揭密日》映後分享會，最後來個大合照。（許育民 攝）

結果整條影片斬件式在一星期內播放。「我事後都喺《大內密探零零發》笑番自己，嗰句『我哋會不斷重複重複又重複』就係我作出嚟。」雖然當年這種斬件式放映是被觀眾鬧，但非常有效果。事隔多年，製作人都已承認影片是造假，但會否是製造一個煙幕去掩飾一些真事就不得而知。