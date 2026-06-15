白只冰島拍新戲變「追星族」！　掛住望女神林熙蕾朱茵被嫌唔專心

電影《一個部門的誕生》昨晚（6月14日）舉行謝票場，導演麥天樞、白只、梁雍婷、謝咏欣、伍詠詩、蘇宸褕（灰熊）、徐偉棟都有出席。港產片揀在這個時候上映，面對各部大片，實在可稱是「夾縫中生存」。



電影《一個部門的誕生》今晚（6月14日）舉行謝票場，導演麥天樞、白只、梁雍婷、謝咏欣、伍詠詩、蘇宸褕（灰熊）、徐偉棟都有出席。（林迅景 攝）

坦承憂心淪「炮灰」

白只接受傳媒訪問時，也表示了有些無奈。「都係，如果觀眾冇乜反應嘅話，我哋好正常應該都係炮灰。我哋畀心機拍，拍得好唔好，然之後觀眾鍾唔鍾意，完全唔係成正比，所以希望觀眾會喜歡啦。」

演繹打工仔「準時收工」

電影《一個部門的誕生》講述一名市民為求解除電視台月費合約而挾持人質，從而側寫現代服務機構運作中的荒誕現象。講到cut台的內容，白只表示自己未曾有過「想cut台又cut唔到」的經驗。「我都想平反一下，我唔係做嗰隻想早收工嘅CS，係想準時收工，大部分香港人都係咁。做好本分，老細要我做嘅嘢就夠，唔好做多。（做演員都係想準時收工？）唔知喎，譬如你做演員，有陣時係覺得點解搞咁耐，到底搞緊啲乜，但係⋯⋯你有一樣嘢，你係想lam埋等嗰個過程，因為嗰陣時你完全relax，導演鬧人係唔會鬧你，你終於可以睇吓佢拍緊啲乜嘢。（食花生？）食花生，學習吓都好。」

電影《一個部門的誕生》今晚（6月14日）舉行謝票場，導演麥天樞、白只、梁雍婷、謝咏欣、伍詠詩、蘇宸褕（灰熊）、徐偉棟都有出席。

白只表示希望觀眾多介紹身邊朋友支持。（林迅景 攝）

白只透露自己拍電影《不得不好死》變「小影迷」。（林迅景 攝）

電影《不得不好死》舉行開鏡儀式。（電影公司提供）

與陳奕迅、林熙蕾同場超興奮

訪問中，白只也表示電影《不得不好死》在冰島拍攝的環節已完成，並對與陳奕迅、朱茵及林熙蕾同戲感到十分興奮。「好開心，因為有Eason，大師姐朱茵⋯⋯（有幾個女神喎）仲有林熙蕾小姐。我相信好多香港觀眾係會好開心，我自己都好開心，開心到有陣時喺片場，導演有陣時都會講：『可唔可以專心啲？』我係做阿Jer嘅朋友，所以都有同場機會，但係最正嗰個位係，我冇乜對手戲，所以咪可以企喺度睇。Eason喎，有時佢休息緊，無端端會哼一粒音，然後我哋成班演員：『嘩，天籟呀！』」