Tyra Banks控告Netflix惡意剪接　曾在訪問中承擔責任卻被刪走

由知名模特兒Tyra Banks主持的美國模特兒選秀節目《全美超級模特兒新秀大賽》（America's Next Top Model ，簡稱：ANTM）在2003年播出後熱爆全球，當時明珠台亦引入播出節目，吸引不少女士追看。節目播足24季，可惜多年來傳出大量負面新聞，指節目組拍攝時環境苛刻，事後以惡意剪輯來達到誇張戲劇效果博取收視率。

《全美超級模特兒新秀大賽》在2003年播出後熱爆全球，當時明珠台亦引入播出節目，吸引不少女士追看。（IMDb）

Netflix製作紀錄片爆節目內幕

Netflix炮製的紀錄片《真相直擊：深入超級名模生死鬥》（Reality Check: Inside America's Next Top Model ）於今年2月16日播出，片中有多位參賽者現身分享拍攝節目的辛酸秘聞及八卦，還有參賽者現身說法指被強制種族變裝、接受極端整形手術來改變容貌，還有身材羞辱等畫，再度引起迴響。

Netflix炮製的紀錄片《真相直擊：深入超級名模生死鬥》於今年2月16日播出，片中有多位參賽者現身分享拍攝節目的辛酸秘聞及八卦。（Netflix）

Tyra Banks控告Netflix惡意剪接

由於主持Tyra Banks在節目中曾批評參賽者的身材，被指言語間推廣極端審美及冷處理參賽者在節目中遭受的心理創傷與危險處境而引起爭議，同時令她形象直插谷底。對此，Tyra Banks在過去周六正式在洛杉磯聯邦法院入稟控告Netflix及紀錄片《真相直擊：深入超級名模生死鬥》（Reality Check: Inside America's Next Top Model ）的導演誹謗，並指控製作人刪剪數小時的訪問片段，以建構虛假陳述。

Tyra Banks控告Netflix惡意剪接。（IG圖片）

Tyra Banks方面提及在節目中接受了3個半小時的訪問，當中她為節目中某些具爭議的決定承擔責任，而訪問卻被剪接成16分鐘，其律師表示在訴訟文件表示：「Tyra Banks所承擔的責任最終被剪掉，它確實存在，但觀眾從未有機會看到。」同時尋求禁制令，禁止將她的肖像用於該紀錄片的相關用途。