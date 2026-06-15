火遮眼｜DC總裁James Gunn給予肯定　發文讚：當代最佳動作片之一

電影《火遮眼》由《九龍城寨之圍城》金像動作指導谷垣健治擔任導演，聯合《樹大招風》許學文監製及編劇，夥拍5大世界級武術高手謝苗、林科燈(Joe Taslim)、黎唯(Brian Le)、岩永丞威及雅彥·魯伊安(Yayan Ruhian)主演，電影近日在美國上映後口碑載道，更在影評網站爛番茄（Rotten Tomatoes）上獲得高達97%好評，連DC影業聯合執行長James Gunn都被吸引入場觀看，事後在社交平台給予高度評價。

《火遮眼》近日在美國上映後口碑載道，更在影評網站爛番茄（Rotten Tomatoes）上獲得高達97%好評。（《火遮眼》海報）

謝苗在戲中的動作，場場到肉。（《火遮眼》劇照）

James Gunn發文大讚《火遮眼》

剛完成新片《超人：明日之子》（Man of Tomorrow）部分拍攝工作的DC影業（DC Studios）聯合執行長（Co-CEO）James Gunn，日前與劇組成員一同入場觀賞《火遮眼》，其後在社交平台X上發文大讚《火遮眼》，並為電影及谷垣健治給予最高肯定：「天啊！剛和《Man of Tomorrow》的演員及工作人員去看了《火遮眼》。我本以為谷垣健治在《九龍城寨之圍城》後的表現已無法超越，但《火遮眼》證明了他是當今最傑出的動作片製作人之一。我們所有人都超愛這部電影！」

James Gunn日前與劇組成員一同入場觀賞《火遮眼》。（Getty Images）