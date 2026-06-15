揭密日｜結局僅以一個字收尾令觀眾難理解　電影核心在於同理心？

名導史提芬史匹堡（Steven Spielberg）執導的新片《揭密日》（Disclosure Day）於上周全球上映，電影由Emily Blunt、Colin Firth、Josh O'Connor、Colman Domingo等主演，是史匹堡自《第三類接觸》、《E.T.外星人》等作品後，再度拍攝外星人題材。巧合地美國政府解密UFO檔案已話題十足，不禁令人思考外星人是否真的存在。上映後立即成為北美票房冠軍，全球勁收9390萬美元（約7億3242萬港元）。

《揭密日》上映後立即成為北美票房冠軍，全球勁收9390萬美元（約7億3242萬港元）。（《揭密日》海報）

*以下內容含有劇透，還沒有看的觀眾敬請留意*

故事講述世界即將迎來「外星生命被公開」關鍵的那天，網絡安全專家兼駭客「吹哨者」Daniel（Josh O'Connor 飾），偷走了秘密組織Wardex隱瞞79年關於外星人的秘密檔案。一位氣象主播Margaret（Emily Blunt 飾）竟然在電視新聞直播時，突然說出一堆外界不能理解的外星語言。兩人在揭秘團領袖Hugo（Colman Domingo 飾）的協助下，找出自己與外星人的關聯並欲公開神秘外星生命的存在，卻遭極力守住秘密的官員Noah（Colin Firth 飾）極力阻止。

Emily Blunt飾演氣象主播，在電視新聞直播時，突然說出一堆外界不能理解的外星語言。（《揭密日》劇照）

《揭密日》揭了什麼密？

電影評價兩極，有影評人大讚《揭密日》是史匹堡20年來最強科幻電影，亦有人指電影想傳達的訊息不清晰或沉悶似紀錄片大感失望，更有人不滿結局中，外星人對Daniel和Margaret細聲說了幾句後，Margaret僅以一句「Listen...」收場。有不少觀眾都表示難以理解，更好奇究竟外星人說了什麼？史匹堡是否正鋪排續集？

Emily Blunt在電影中看到紅雀後，讀心能力被解鎖。（《揭密日》劇照）

電影亦揭開了Emily Blunt飾演的Margaret童年經歷了什麼。（《揭密日》劇照）

對此，Emily Blunt認為「Listen」是整套電影的核心，她曾在訪問中表示：「因為在很多層面上，電影最後向全世界揭露的真相，就足以驅使你去做出我在片尾叫你去做的那件事。」並認為女主角下來可能會繼續揭開更多內幕。而Josh O'Connor指個人解讀「Listen」只是訊息的開頭，更表示電影是一部關於溝通、用心傾聽的電影。

Emily Blunt認為「Listen」是整套電影的核心。（《揭密日》劇照）

電影核心在於同理心

雖然由電影名《揭密日》及劇情表面上看似是一部揭露外星人或陰謀論的科幻片，但更深層面的核心價值在於真相、人性及同理心。電影中提到「同理心才是進化的關鍵」，對於同理心，史匹堡表示在將真相公諸於世時，究竟會令早已分崩離析的人類群體重新凝聚起來，還是修復同理心消失的時代，而電影想帶出的並非外星人帶著超高科技侵佔地球，而是人類心靈的覺醒。