鐵拳教育｜金武烈曾窮到住貧民窟獲救濟　與愛妻堅貞愛情引關注

由金武烈、秦基周、李聖旻及P.O主演的Netflix韓劇《鐵拳教育》（Teach You a Lesson）播出後掀起全球追劇潮，劇中特殊部門「教權保護局」進入校園整治壞學生、對付恐龍家長，反映出如今教師的困境，登上全球Netflix最多人看劇集的頭10位。主角金武烈憑好身手及演技圈粉無數爆紅，然而其演藝路並非一帆風順。

《鐵拳教育》播出後掀起全球追劇潮。（Netflix）

金武烈免服兵役有原因

現年44歲的金武烈入行22年，於2002年以音樂劇演員出道，曾參演劇集《少年法庭》、電影《延坪海戰》，近年因在電影《犯罪都市4》中與馬東石有大量肉搏對手而為人熟悉。金武烈的演藝路並非一帆風順，他曾於2010年以低收入戶為由獲免服兵役，卻被指惡意逃兵。當時經理人公司極力澄清金武烈絕非惡意鑽漏洞，而是因為父親腦出血中風，留下3億債務，金武烈頓成家中唯一經濟支柱，家庭情況根本不允許他進軍隊服役。

金武烈曾於2010年以低收入戶為由獲免服兵役，卻被指惡意逃兵。（《鐵拳教育》劇照）

曾窮到住貧民窟獲朋友送白米救濟

南韓電視台SBS娛樂節目《深夜TV演藝》曾在2012年探訪金武烈在2003年至2009年的住所，當時金武烈與母親及病父居住在空間狹窄的貧民窟，當時更因窮到冇飯開，朋友會送白米和食油救濟他們一家。雖然當年金武烈有些不定期演出收入，但全數都用來償還債務，維持日常生活更要四處打工，他曾做過建築工人、工廠打工、保安、燒焊工、搬運等勞動工作。對於被指惡意逃兵，金武烈從沒發文解釋，其後在2012年毅然自願入伍。

金武烈曾窮到住貧民窟獲朋友送白米救濟。（Netflix）

服兵役期間半月板破裂拒退伍

金武烈入伍後被派至前線陸軍步兵師「乙支部隊」，期間因左側膝關節內側半月板破裂而接受切除手術，雖然獲得「因病提前退伍」，但金武烈拒絕提早退伍，最後堅持完成21個月兵役。金武烈在軍隊的表現獲得多名戰友認證，有人曾透露金武烈直至退伍前1個月依然自願包辦夜間值班，更大讚他為人正直。

金武烈與愛妻尹昇娥獲封為圈中模範夫妻。（IG圖片）

金武烈與愛妻尹昇娥獲封為模範夫妻

金武烈與尹昇娥在2012年開始低調拍拖，一直默默陪伴在金武烈身邊直到男方退伍。不過有次金武烈在深夜飲醉酒，不小心將傳給女友的短訊意外分享到社交平台：「喝了酒的深夜裡一直想起妳，想聽妳說話，也想看看妳的臉。想打電話卻怕妳睡著了，只能把心情寫成訊息。」而公開了戀情。兩人拍拖3年拉埋天窗，並於2023年誕下一子，一家三口幸福快樂。

金武烈雖擁有硬朗的外表，但私下是個寵妻狂魔。（IG圖片）