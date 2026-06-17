九龍城寨之終章｜Tyson後悔紋身有排遮　讚吳彥祖型：我全場最薯

Tyson Yoshi昨日（16日）出席品牌活動，除了回應被追討64萬演唱會光碟製作費外，他亦被問到拍攝《九龍城寨》的趣事。早前Tyson被捕獲在尖東參與《九龍城寨之終章》拍攝，戲中的留鬚造型曝光，他起初笑笑說：「吓？我又拍咩？嗰個係張繼聰或者泰迪羅賓嚟㗎嘛。」之後坦承有拍攝，是他第一次拍戲，更表示：「人生第一次後悔紋身，遮紋身嘅時間都耐。化妝師好勁，一開始兩個幾鐘開始，超快，減到個半鐘，因為要用噴槍遮，又要就返嗰日有啲手部close up，手都要遮埋。」

Tyson Yoshi出席品牌活動，被問到拍《九龍城寨之終章》之趣事，他表示：「人生第一次後悔紋身，遮紋身嘅時間都耐。」（陳順禎攝）

被問有沒有打鬥戲，Tyson劇透：「我俾人打……講唔講得㗎？我唔講喇，唔係我自己嘅嘢，唔敢講呀又！」他指自己的戲份大部份已完成，很開心不算太主角，但又不算太「茄」，他覺得剛剛好。Tyson又笑指導演嫌太大隻，講到首次拍戲會否請教戲中前輩如何演戲，他直言：「導演話做自己，我話吓？我冇演技喎，你確定？佢話得㗎喇，做自己得㗎啦，我話『嗱，你話㗎！』」

被問有沒有打鬥戲，Tyson劇透：「我俾人打……講唔講得㗎？我唔講喇，唔係我自己嘅嘢，唔敢講呀又！」（陳順禎攝）

講到首次拍戲會否請教戲中前輩如何演戲，他直言：「導演話做自己，我話吓？我冇演技喎，你確定？佢話得㗎喇，做自己得㗎啦，我話『嗱，你話㗎！』」（陳順禎攝）

早前曝光的花絮中，吳彥祖是一大焦點，Tyson都有跟對方同場，他高呼：「型呀！我係全場最薯嗰個，拍咗幾日，我喺導演身邊一路話『嘩，好型呀佢哋。好型呀！好型呀！』講到一日導演都頂唔順就話『得啦，有下一套一定型，OK？』導演嘅睇法係我未去到嗰個年紀，男仔都要去到4、50歲先有嗰個韻味出嚟，佢話你做住呢啲先。」最後，當得悉宣萱想跟他一齊Rap，他首個反應是：「唔係啩？唔好搞我啦……得閒可以嘅。」跟宣萱合照時，他更是顯得非常怕醜。

早前曝光的花絮中，吳彥祖是一大焦點，Tyson都有跟對方同場，他高呼：「型呀！」

Tyson自嘲是全套戲最薯的一個。（陳順禎攝）