屍殺禁區｜全智賢突發6.29來港謝票 門票中午開售港票房破1500萬
撰文：許育民
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電影《屍殺禁區》由全智賢、池昌旭主演，負責執導的就有至今，仍是香港史上最賣座韓片《屍殺列車》紀錄保持者，延尚昊導演。《屍殺禁區》在韓國自上映以來，一直掀起熱話，香港票房表現亦不遜，至今已破1500萬，成績理想。有見及此，女主角全智賢在無預警下，突發宣布6月29日來港謝票，門票於今日（19/6）中午12點開售。
《屍殺禁區》的發行公司安樂影片，於昨晚（18/6）在社交平台突發宣布，女主角全智賢將於6月29日出席香港謝票場，門票更於今日端午節的中午12時預售，相信屆時大家要計定時，唔係睇等幾耐先入到網頁，係睇所有門票幾多分鐘內沽清。
電影在韓國上映時，全智賢亦一直有宣傳，其間更以一件貼身的深灰色上衣，短身外套出席，露出超靚的小蠻腰，既有腹肌又有馬甲線，線條明確，層次分明，體態撩人，所以一出場，不單令現場人士尖叫，影片流出後網民也近乎暴動。
《屍殺禁區》由香港史上最賣座韓片，《屍殺列車》名導延尚昊執導，由全智賢、具教煥、池昌旭、申鉉彬 等主演，今次是全智賢相隔11年後重返大銀幕，早前更殺入康城影展午夜展映單元。電影在港票房亦破1500萬大關。