屍殺禁區｜全智賢突發6.29來港謝票　門票中午開售港票房破1500萬

電影《屍殺禁區》由全智賢、池昌旭主演，負責執導的就有至今，仍是香港史上最賣座韓片《屍殺列車》紀錄保持者，延尚昊導演。《屍殺禁區》在韓國自上映以來，一直掀起熱話，香港票房表現亦不遜，至今已破1500萬，成績理想。有見及此，女主角全智賢在無預警下，突發宣布6月29日來港謝票，門票於今日（19/6）中午12點開售。

全智賢在《屍殺禁區》中飾演生物學家，最後以專業知識去對付喪屍病毒。（《屍殺禁區》劇照）

《屍殺禁區》在韓國放映以來，掀起極大迴響。（《屍殺禁區》劇照）

《屍殺禁區》的發行公司安樂影片，於昨晚（18/6）在社交平台突發宣布，女主角全智賢將於6月29日出席香港謝票場，門票更於今日端午節的中午12時預售，相信屆時大家要計定時，唔係睇等幾耐先入到網頁，係睇所有門票幾多分鐘內沽清。

電影《屍殺禁區》女主角全智賢，將於6月29日來港出席謝票場。（網上圖片）

早前全智賢出席韓國的謝票現場，勁騷馬甲線震撼了網民。（ Showbox@IG相片）

早前全智賢出席韓國的謝票現場，勁騷馬甲線震撼了網民。（Threads影片截圖）

電影在韓國上映時，全智賢亦一直有宣傳，其間更以一件貼身的深灰色上衣，短身外套出席，露出超靚的小蠻腰，既有腹肌又有馬甲線，線條明確，層次分明，體態撩人，所以一出場，不單令現場人士尖叫，影片流出後網民也近乎暴動。

《屍殺禁區》由香港史上最賣座韓片，《屍殺列車》名導延尚昊執導，由全智賢、具教煥、池昌旭、申鉉彬 等主演，今次是全智賢相隔11年後重返大銀幕，早前更殺入康城影展午夜展映單元。電影在港票房亦破1500萬大關。