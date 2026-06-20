反斗奇兵5｜容祖兒興奮任巡遊嘉賓　張衛健望為胡迪配到95歲

迪士尼X彼思動畫《反斗奇兵5》（Toy Story 5），今日（20/6）在香港迪士尼樂園舉行首映，分別為胡迪及翠絲配音的張衛健及容祖兒都有出席。兩位為角色配音，不知不覺都橫跨兩代，從而吸納了不同年齡層的粉絲。容祖兒︰「差不多見證整整20年的成長階段。」

《反斗奇兵5》（Toy Story 5）今日（20/6）在香港迪士尼樂園舉行首映，分別為胡迪及翠絲配音的張衛健及容祖兒都有出席。（葉志明 攝）

張衛健見到胡迪表現興奮。（葉志明 攝）

《反斗奇兵5》（Toy Story 5）今日（20/6）在香港迪士尼樂園舉行首映，分別為胡迪及翠絲配音的張衛健及容祖兒都有出席。（葉志明 攝）

由1999年，張衛健就為胡迪配音，至今已經27年。「好神奇，一部電影可以讓兩代人成為自己粉絲，好多朋友仔女都是《反斗奇兵》迷，8、9歲小朋友唔知邊個孫悟空、邊個韋小寶，但知道邊個胡迪、翠絲，一部戲可以貫穿兩代人係好得意。」容祖兒亦覺得自己的性格跟翠絲有點相似︰「都係見義勇為，爽朗一啲。」

張衛健︰「人生有幾何見到『Toy 雲』？」

今日，容祖兒更成為巡遊的嘉賓，可以站在花車上跟遊客揮手。「簡直係人生的高光時刻，令咁多人開心係一件好事，成個人都好High。之前睇天氣報告仲話會落雨，但到巡遊時，係好天到見到《Toy Story》啲雲咁。」張衛健即搞笑道︰「咁大個仔咩雲都見過，係未見過『Toy 雲』，人生有幾何見到『Toy 雲』？」

容祖兒成為巡遊的嘉賓，可以站在花車上跟遊客揮手。「簡直係人生的高光時刻。」（大會提供）

在首映開始前，兩位都有進場與觀眾見面，張衛健就覺得首映禮上觀眾的笑容好真摯，眼神完全不一樣。「做Big Four時，觀眾嗰種開心係複雜啲，有種雜念，《反斗奇兵》嘅開心係純粹啲。」所以張衛健坦言對方再邀請配音時，都沒有想過酬勞幾多。「我覺得呢個角色仲喺度，我仲有份做，係幾咁美滿嘅一件事，所以我有個新嘅人生目標，希望破健力氏紀錄大全，向修哥（胡楓）學習，到95歲都配緊胡迪。」

問到Joey早前舉行的慈善義賣二手衫活動，原來籌得7位數字善款，張衛健聽到立即問︰「咁樓會唔會義樓，拎層樓出嚟義賣？」笑爆全場。（葉志明 攝）

張衛健鼓勵容祖兒義賣樓

談到來年1月即將在啟德開演唱會，Joey也大讚張衛健有心，推介Big Four演唱會的部分製作單位給她，至於會否找對方做嘉賓？「我人生第二個紅館演唱會，就係邀請Dicky做嘉賓。」不過Dicky就一臉茫然，印象模糊。

而早前Joey生日，好姊妹蔡卓妍阿Sa跟先生都有出席︰「我其實舉行兩晚，一晚同家人，一晚同朋友，阿Sa專登揀同一地方搞嫲嫲100歲生日，咁佢就可以走兩場。」問到Joey早前舉行的慈善義賣二手衫活動，原來籌得7位數字善款，張衛健聽到立即問︰「咁樓會唔會義樓，拎層樓出嚟義賣？」笑爆全場。