洪天明大仔開始習武　周家蔚不予功課壓力一家表現親暱

迪士尼X彼思動畫《反斗奇兵5》（Toy Story 5），今日（20/6）在香港迪士尼樂園舉行首映，邀請了多位嘉賓出席，當中包括洪天明與太太周家蔚及大仔洪大仁。洪天明︰「囝囝細細個就當自己係巴斯光年，我都有扮胡迪同佢影相，真係由細睇到大。希望到佢大個有小朋友，我做爺爺時，都繼續睇緊。」

《反斗奇兵5》（Toy Story 5），今日（20/6）在香港迪士尼樂園舉行首映，邀請了多位嘉賓出席，當中包括洪天明與太太周家蔚及大仔洪大仁。（葉志明 攝）

《反斗奇兵5》（Toy Story 5），今日（20/6）在香港迪士尼樂園舉行首映，邀請了多位嘉賓出席，當中包括洪天明與太太周家蔚及大仔洪大仁。（葉志明 攝）

天明一家四口相處融洽，13歲的大仁都表示經常一齊出去行街，平時都會睇戲。做媽媽的周家蔚也坦言比起自己13歲時，囝囝乖得多，自己都感到安慰，學業上不會再畀太大壓力。現在168cm高的大仁，心中希望有朝一日高過爸爸，而且近年亦開始在校內參與「洪家班的電影武術班」，更成為大師兄，在班內照顧年輕學員。

周家蔚與囝囝洪大仁相處相當融洽，更表示雖然13歲大，依然會錫錫，非常親暱。（葉志明 攝）

洪天明與太太周家蔚及大仔洪大仁，表現親暱，在鏡頭面前都盡情錫錫。（葉志明 攝）

早前楊思琦在訪問中，講到拍攝電視劇《無名天使3D》時，都有遇到欺凌事件，在劇中飾演思琦男友的天明，又可會知一二？「我同譚耀文一條線，我同思琦又一條感情線，所以開工來來去去都係嗰幾個，我又見唔到有咩欺凌。我畀阿佘欺凌多啲，講笑笑！」

早前楊思琦在訪問中，講到拍攝電視劇《無名天使3D》時，都有遇到欺凌事件。事實上，劇集宣傳時，佘詩曼、楊思琦 、郭羨妮在拍攝期間已傳出不和。（《無名天使3D》劇照）

洪天明補充一句︰「相處就係講者無心聽者有意，有時開工已經好攰，未必太願意回應你，你就會覺得對方無禮貌，但我都唔確定有冇發生，我就冇見過，好彩我都對思琦唔錯，佢應該冇話我欺凌佢嘛？」問到如果在片場見到這種情況，會否出聲阻止︰「要睇情況，唔太關你事時，唔可以亂參與，可能會適得其反。如果係身邊朋友發生就會出來解決，呢啲情況踢波就會發生多啲。」