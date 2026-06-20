江嘉敏減肥中未敢接比堅尼廣告　自己接Job最怕睇合約︰試過撞板

迪士尼X彼思動畫《反斗奇兵5》（Toy Story 5），今日（20/6）在香港迪士尼樂園舉行首映，邀請了多位嘉賓出席，當中包括江嘉敏。自從離開TVB後，江嘉敏一直自由身，自己處理工作，雖然都已習慣，但都掛住有大公司照顧的日子。「當時只要走出來工作，咩都唔使理，但自己接Job，有好多嘢要處理，要夾期，著咩衫，尤其睇合約先頭痛，試過撞板，出來工作的情況跟合約有出入。」

江嘉敏稱自己正努力減肥，早前有要著比堅尼拍廣告的工作，都忍痛拒拍。（葉志明 攝）

江嘉敏覺得自己接Job最好是自由度大，但最怕睇合約︰「試過撞板，出來工作的情況跟合約有出入。」（葉志明 攝）

眼見江嘉敏比以前消瘦一點，問到是否正努力減肥？「一直都減緊，終身事業嚟，我覺得可以再瘦啲，上鏡會好睇啲。」她更透露早前有公司見到她在IG公開穿比堅尼相，問她可否穿比堅尼賣減肥機廣告？但最終都是拒絕了。「影相我可以就個最靚角度畀大家睇，但拍廣告就唔可以，要再努力啲。」至於現時收入情況，她亦謙稱夠交租。

近日娛圈掀起一片爆料潮，踢爆有哪位藝人曾經欺凌人，其中龔嘉欣更被指雙面人，跟對方合作過數部劇的江嘉敏，又覺得對方如何？「好奇怪，我係同佢合作過幾部劇，但就冇乜對手戲，呢個我就唔特別回應。」至於問到可有在片場被人蝦？「畀人蝦？我講聲咁大聲邊個會蝦我，有都嚇走咗啦，如果有我都會記得嘅！」