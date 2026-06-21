如果‧愛｜陳可辛笑周迅戀愛腦　等金城武過30歲先合作︰男女通殺

導演陳可辛剛於成都煞科新片《明天，會更好》的華語影壇著名 ，經過連續32組拍攝，最終比預期早五日煞科，並開始進入通宵剪片階段，就是為了趕上出席日前在香港電影資料館舉行，「星級影談」系列最後一個活動。活動放映其2005年的華麗歌舞巨作《如果·愛》，亦是陳可辛第一部在中國內地拍攝的電影，別具意義，所以能夠趕回港半日出席非常開心。

導演陳可辛從成都趕返香港，出席《如果·愛》映後談，全因這部是陳可辛第一部在中國內地拍攝的電影，別具意義。（大會提供）

慶幸自己有見過上一代人講嘅「老北京」

陳可辛︰「我都無諗過我仲趕到以32組時間，拍完一部排咗40組嘅戲，感覺好似返番去UFO年代拍《風塵三俠》、《金枝玉葉》嘅狀態，成個人都好亢奮，趕得切返嚟半日，跟住又飛番去做後期。」昨日活動陳可辛更特別邀請了與他合作無間，編劇林愛華作為驚喜嘉賓現身映後談，兩位老拍檔在台上分享當年拍攝幕後故事。

陳可辛更特別邀請了與他合作無間，編劇林愛華作為驚喜嘉賓現身映後談，兩位老拍檔在台上分享當年拍攝幕後故事。（大會提供）

在映後談中，陳可辛指自己相隔多年重看《如果·愛》感受很深。「隔咗好耐無睇呢套戲，今日睇返好感觸，特別係當時北京因為要準備2008奧運，所以成個北京會大執大改。我哋2004年第一次去北京拍呢套戲，周圍都係改建嘅地盤，滿天都係建築吊臂，好多廢墟同埋空置咗嘅廠。去到見到啲廢墟覺得好靚，好有質感好好睇，但因為好多嘢都喺嗰陣時開始拆，所以嗰時係一路拆一路拍，我哋就keep住追呢啲景嚟拍，戲入面嘅北京，就係依家最旺嘅三里屯SOHO區。都慶幸自己有見過上一代人講嘅『老北京』，亦都多謝電影，我哋用菲林紀錄到嗰個時代喺呢部戲入面。」

陳可辛笑言周迅當年戀愛腦，想不到21年後再合作依然一樣︰佩咗佢！（《如果‧愛》劇照）

不喜歡歌舞片 但偏喜歡歌舞片的直白

他續說︰「同埋戲入面睇到我哋嗰時好大嘅sponsor eBay。嗰時eBay啱啱打入中國市場，但當然好快就俾淘寶搞掂咗，從此消失。」他亦大膽直言不喜歡歌舞片，但偏偏歌舞片可以令他直白講出心聲︰「因為我好鍾意好多嘢都講得好白，而喺創作過程有歌舞呢樣嘢，平時喺對白講唔到好白，就可以用歌入面嘅歌詞幫演員做心聲唱出嚟。寫劇本時就發覺好得心應手，因為用咗歌舞片呢個形式，之前成日俾人鬧我太白，依家可以攞正牌講出嚟，無人會再鬧啦。」

當編劇林愛華分享與陳可辛的創作歷程時大嗌痛苦，寫《如果·愛》超過二十稿︰「其實喺UFO時，李志毅已經同我講過話陳可辛今日同你講黑，其實可能係白，然後聽朝就會將白轉返黑。同佢寫嘢就唔好跟車太貼，因為佢係好鍾意傾劇本，所以佢係會不停咁變。咁唯有靠自己了解佢有乜要求，或者我可以寫啲乜，然後度身訂造俾佢。但係個過程就好辛苦，冇耐性咪走咗囉。因為佢係不停咁變，《如果·愛》我差不多寫咗超過二十稿。我記得後尾寫到一個地步已經要放棄，因為所有version都寫哂出嚟，唔知可以再寫乜出嚟。佢好追求精益求精，就好似唧牙膏咁要唧到最盡，所以變咗你幫佢寫劇本係好痛苦。」

電影是歌舞片，也專誠找張學友合作︰「因為我好鍾意好多嘢都講得好白，而喺創作過程有歌舞呢樣嘢，可以用歌入面嘅歌詞幫演員做心聲唱出嚟。」（《如果‧愛》劇照）

陳可辛評周迅︰「太單純天真兼戀愛腦」

提起《如果·愛》女主角周迅，相隔21年陳可辛再與她合作新片《明天，會更好》，陳可辛大爆與周迅認識21年，到現在依然太單純天真兼戀愛腦！「本身我心目中係想要一個寫實啲，更加血淋淋嘅《甜蜜蜜》，《如果·愛》周迅演個角色要再狠心啲功利啲，但佢演嘅時候都係演得好愛個男主角，唔夠狠。其中戲入面有一幕佢跳上巴士同金城武道別，明明應該係要頭也不回，咁先至係我心目中嘅蛇蠍美人（Femme Fatale），啲男人觸摸唔到嘅女人，點知拍極佢係都要回頭望，仲問我點解唔可以咁愛佢，真係俾佢吹漲！所以啱啱煞科套戲《明天，會更好》，同佢傾返呢件事，我覺得佢都多咗經歷，應該唔再係我以前識嘅咁天真。點知佢真係唔係講一套做一套，佢真係咁樣，直到依家呢個年紀，隔咗21年之後佢都仲係咁單純天真，我真係服咗佢。」

陳可辛認為金城武是靚仔到男女通殺，男人見到佢都覺得︰「嘩！就算女朋友俾佢搶咗都無話可說啦！」（《如果‧愛》劇照）

《如果·愛》是陳可辛與金城武首次合作，亦因為這部戲令二人成為好朋友︰「金城武係一開始就諗到佢做男主角。因為由金城武好後生嗰時開始，已經好少有啲小鮮肉係連我哋男人都覺得好睇。因為啲靚仔通常都係花弗啦、油頭粉面，即係你睇到佢會覺得佢會搶你女朋友嗰啲。而金城武我認為係少有靚仔到男女通殺，男人見到佢都覺得『嘩！就算女朋友俾佢搶咗都無話可說啦』哈哈。同埋因為我唔識拍啲二十幾歲後生仔嘅故事。所以就一路等，等到佢過咗三十歲就俾寫呢個角色俾佢。」