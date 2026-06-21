紙盒藏迷｜張頌文上海國際電影節封帝　呂爵安肉緊擁抱道賀

由翁子光監製，譚廣源執導的電影《紙盒藏迷》，改編自70年代轟動全港的兇案「紙盒藏屍」。昨晚（20/6）在《第28屆上海國際電影節》，男主角張頌文成功奪得金爵獎最佳男演員，亦令這位也自言沒有太多成績的實力演員，奪得首座影展的男主角獎。

呂爵安一同出席影展，而宣布得獎時，眾人都激動地跟他相擁，特別是呂爵安，肉緊地擁抱。（影片截圖）

呂爵安一同出席影展，而宣布得獎時，眾人都激動地跟他相擁，特別是呂爵安，肉緊地擁抱。（影片截圖）

《紙盒藏迷》男主角，奪得《第28屆上海國際電影節》金爵獎最佳男演員。（影片截圖）

《紙盒藏迷》男主角，奪得《第28屆上海國際電影節》金爵獎最佳男演員，在發表得獎感言時，也顯得激動。（影片截圖）

電影《紙盒藏迷》入圍主競賽單元入圍片單，亦是首部香港製作的電影入圍該獎項。監製翁子光，導演譚廣源，聯同演員張頌文、譚耀文、呂爵安一同出席影展，而宣布得獎時，眾人都激動地跟他相擁，特別是呂爵安，肉緊地擁抱。

50歲的中國演員張頌文，今次是首次獲得影展頒發的男主角獎，他在發表得獎感言時，也顯得激動︰「在這個行業裡這麼多年，我沒有太多成績，但是我一直信奉一句話，擇一事，忠一生；幹一行，愛一行，專一行，今天這個獎可以讓我對這句話更堅定。」

內地演員張頌文在戲內會飾演疑犯駒歐陽炳強，今次亦是他首次以全粵語對白演出角色。（《紙盒藏迷》劇照）

從電影介紹可知，內地演員張頌文在戲內會飾演疑犯駒歐陽炳強，來自廣東省的他，今次亦是他首次以全粵語對白演出角色。至於譚耀文就飾演探員，梁洛施是歐陽炳強的太太，吳冰飾演案中女死者，而呂爵安有指是飾演歐陽炳強的年輕版，其餘演員還包括谷祖琳及柯煒林。故事集中講歐陽炳強入獄後，一直堅稱自己是無辜，數十年來從未間斷申請上訴。而一名年輕探員同樣堅信他無辜，一直為案件追蹤所有細節，橫跨廿年，從而找到最貼近事實的真相。