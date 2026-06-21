爾冬陞爆當年劉青雲厚面皮自薦《新不了情》　揀袁詠議全因一特質

由爾冬陞執導的香港經典電影《新不了情》，在《第13屆香港電影金像獎》中橫掃「最佳電影」、「最佳導演」及「最佳編劇等」6大獎項，當年還是影壇新人的袁詠議也憑電影中「阿敏」一角，首奪金像影后殊榮。近日，《新》片導演爾冬陞和男主角劉青雲齊齊現身「上海國際電影節」，大談當年拍攝這部經典作品的幕後秘聞！劉青雲笑談當年如何「面皮厚」向爾冬陞自薦，而爾冬陞不但披露當年挑選袁詠儀做女主角的細節，更透露有其他當紅女星因錯失角色而留下遺憾。

由爾冬陞執導的香港經典電影《新不了情》，在《第13屆香港電影金像獎》中橫掃「最佳電影」、「最佳導演」及「最佳編劇等」6大獎項。（電影截圖）

這一幕最心痛，因為係阿敏病發前的一刻。（電影截圖）

劉青雲酒吧聽故事大受感動 向爾冬陞自薦

劉青雲在分享會回憶起加入劇組的趣事。他笑言，爾冬陞當年常常帶他去吃飯，有一次更去了一家酒吧。在酒吧裡，爾冬陞向他透露了一個故事，講述「有一個女孩有病，然後做音樂」的情節，並說了一句令劉青雲至今依然銘記於心的對白：「我常常怨自己運氣不好，但是我從來沒有懷疑自己的才華。」

近日，《新》片導演爾冬陞和男主角劉青雲齊齊現身「上海國際電影節」，大談當年拍攝這部經典作品的幕後秘聞！（小紅書截圖）

爾冬陞爆劉青雲當年厚面皮自薦。（小紅書截圖）

劉青雲坦言，自己聽完這句對白後大受感動，笑指馬上跟爾冬陞說：「這個禮拜，我有時間！」身旁的爾冬陞則大爆：「他臉皮很厚，直接說：『給我演！』」不過劉青雲隨後指，當時爾冬陞其實還未真正決定要拍這部戲，兩人回到香港後過了一段很長的時間，對方才正式找他表示要開拍這個故事。

劉青雲被電影對白所感動。（小紅書截圖）

爾冬陞爆當紅女星拒演留遺憾

講到這部經典作的選角過程，爾冬陞笑言，當年大家對由劉青雲擔任男主角都沒甚麼意見；反而女主角「阿敏」的人選就經歷了一番考量，他透露自己當年其實見過幾位比較紅的女明星，不過他拒絕透露名字，並直言：「我知道她後來有點……有點感覺遺憾。」

爾冬陞憶述與袁詠議見面的過程。（小紅書截圖）

袁詠儀神還原角色

談到最終如何選定袁詠儀，爾冬陞憶述當年經人介紹，在咖啡廳與袁詠儀見面：「她當時很瘦，我就看到她兩個鎖骨，就跟戲裡面形象一樣。」爾冬陞強調，自己找演員最希望對方富有「生命力」，於是當時便對袁詠儀說想看看她的身高，叫她站起來看看，怎料袁詠儀二話不說，「蹦一聲」就直接跳了起來。

爾冬陞指袁詠儀神還原角色。（影片截圖）

袁詠儀憑《新不了情》首奪香港電影金像獎影后殊榮。（微博圖片）

爾冬陞續指，平日選角，最喜歡透過日常生活和聊天中觀察對方的臉部表情，這才能看到演員最真實的一面。他發現有的人表面上看似毫無反應，實際上眼神卻非常犀利，而袁詠儀正是這類人：「我跟旁邊人說甚麼，她其實都聽進去。另外一個演員也是有這樣的特性，就是舒淇。」結果當年他只跟袁詠儀見了一次面、聊了幾句，就決定起用袁詠儀，成就了這部經典之作。