何寶榮逝世｜8年前曾想圓導演夢　以舞蹈為題︰因為太太喜歡跳舞

王家衛電影團隊其中一位攝影師何寶榮，昨晚（21/6）友人在社交平台公告其逝世消息，「好朋友 攝影師 何寶榮 於今日6月21日下午，在太太曼儀和家人陪伴下，安詳離世。」1997年，王家衛拍攝經典愛情故事《春光乍洩》，因為興之所致，以劇組兩位攝影助理的名字，何寶榮和黎耀輝，分別成為張國榮及梁朝偉的名字，令二人的名字無意間成為經典的電影角色名，而戲中何寶榮一句︰「黎耀輝，不如我哋由頭嚟過。」更成了絕響。



這一幕，作為《春光乍洩》影迷，必然記得那句對白︰「黎耀輝，不如我哋由頭嚟過。」（《春光乍洩》劇照）

何寶榮於昨午，在太太和家人陪同下，安詳離世。（資料圖片/梁碧玲 攝）

何寶榮由《重慶森林》開始跟隨王家衛團隊進行拍攝工作，參與過的作品包括《春光乍洩》、《花樣年華》及《2046》，一共4部作品，期間更認識了當製作的太太曼儀，隨後便到內地發展，主要拍網劇和電影，當年大熱的《血戰銅鑼灣》系列便有份參與。

2018年，何寶榮參予一個名為「綠燈行動 - 香港新一代電影計劃推介會」，當時何寶榮想轉型做導演，拍攝一個關於跳舞的故事，戲名為《舞道》。何寶榮︰「冇諗過有一日要做導演，太太有了劇本，又剛知道有這個計劃，所以就參加。我在這一行，咩崗位都鍾意去試試，基本上除了梳化服未做過，電工、燈光、收音都做過，做了廿幾年攝影師，你都會接觸到導演工作，慢慢就會略懂一二。」

當時，何寶榮出席電影推介會，太太曼儀也在場，一同接受訪問，替自言不善辭令的何寶寶︰「幫下口。」（資料圖片/梁碧玲 攝）

當年手執的劇本叫《舞道》，將一記雙人舞，比喻兩個人的關係，至於點解選擇舞蹈這題材，是基於太太喜歡。何寶榮︰「太太喜歡跳舞，我就喜歡去睇，於是想用跳舞去講故事，借助跳舞去講一個家庭故事，帶出兩個人的合作性、溝通和互動的重要。」兩位受訪那年，正正是結婚25周年，可惜最終作品都未有面世，亦只能成為二人好好埋藏心裡，念念不忘的回憶。

《春光乍洩》中兩位主角名字，原來真有其人。（《春光乍洩》劇照）