反斗奇兵5｜揭開翠絲身世神秘之謎 　與胡迪同姓氏兩人有親戚關係

迪士尼X彼思動畫《反斗奇兵5》（Toy Story 5）即將於25日在香港正式上映，系列來到第五部，翠絲、胡迪、巴斯光年聯同新舊玩具對抗全新強敵，誓要與現今小朋友最沉迷的各式電子科技產品決一死戰。

《反斗奇兵5》（Toy Story 5）即將於25日在香港正式上映。（《反斗奇兵5》海報）

翠絲身世謎團即將解開

《反斗奇兵5》以「Toy Meets Tech」為主題，玩具們首次面對數碼科技帶來的衝擊及新挑戰，並由翠絲擔任主角，與胡迪、巴斯光年聯手守護屬於孩子們的玩樂時光。自《反斗奇兵2》登場以來，翠絲那段關於「被遺忘」的過去，一直是系列中經典的催淚回憶之一。來到《反斗奇兵5》，這段牽動人心的故事終於得到延續，隨著劇情推進，翠絲的身世謎團逐步揭開，在尋找自我及守護孩子的意義過程中揭開了多年來的心結。

《反斗奇兵5》將會揭開翠絲身世神秘之謎。 （《反斗奇兵5》海報）

《反斗奇兵5》以「Toy Meets Tech」為主題，玩具們首次面對數碼科技帶來的衝擊及新挑戰。（《反斗奇兵5》海報）

翠絲與胡迪有親戚關係？

自翠絲在《反斗奇兵2》登場以來，有不少影迷都認為胡迪與翠絲的牛仔牛女設定而認定兩人應該是一對，不過第一部已經設定了胡迪與牧羊女是情侶關係。有影迷發現胡迪的全名為「Woody Pride」，而翠絲則名為「Jessie Jane Pride」，兩人的姓氏同為「Pride」，證實了兩人有親戚關係。在電影系列中，胡迪與翠絲並非親生兄妹，但在設定上是「官方認定的兄妹」，而在虛構的電視節目《Woody's Roundup》中，兩人作為搭檔冒險，因此一直被塑造成如兄妹般的關係。

翠絲與胡迪同姓氏兩人有親戚關係。（《反斗奇兵5》海報）

湯漢斯一直不知道胡迪全名

為胡迪配音了三十年的奧斯卡影帝湯漢斯（Tom Hanks）早前接受BBC Radio 1採訪時，表示一直不只掃胡迪的全名，當知道胡迪與翠絲同樣姓「Pride」時感到非常驚訝，當有人提出胡迪與翠絲是兄妹時，湯漢斯開玩笑地懇求道：「No！請說是遠房親戚吧！」