狄龍聽太太建議出山拍戲　讚余香凝用功英文好：唔丟香港人嘅架

由伍健雄監製、吳家偉執導的電影《慾望寄生》今日（22日）舉行開鏡拜神儀式，更難得地邀請到狄龍大哥出山拍戲，他與米雪姐受訪時，就透露今次是因為太太陶敏明鼓勵他不要全退休，而他覺得拍這套戲收穫很大，除了撞到多年前曾合作的米雪、袁詠儀外，狄龍大哥更激讚余香凝，指自己過往曾睇過她的《緣路山旮旯》和《雙囍》，讚她用功又進取，在馬來西亞電影活動上講英文「Lak Lak聲」：「一啲都唔丟香港人嘅架！」此外，米雪姐指跟狄龍大哥合作學到很多做人道理，狄龍於是分享師父林蛟的教誨，更在訪問期間即興示範拉筋，動作輕鬆俐落地彎腰及雙手掂地，腰力比很多年輕人好！

《慾望寄生》舉行開鏡拜神儀式，左起演員陣容包括關嘉敏、李佳芯、余香凝、狄米雪、盧鎮業、陸駿光、袁詠儀等。（陳順禎攝）

狄龍與米雪相隔多年再度合作。（陳順禎攝）

聽從太太建議出山拍戲 與米雪相隔多年再合作

米雪表示與狄龍大哥上次合作已數到TVB的《包青天》，當時她客串其中一個故事，而狄龍大哥即回應：「我年輕就好鍾意睇武俠小說嘅，『笑書神俠倚碧鴛，飛雪連天射白鹿』，睇晒！我知米記演出咁成功，佢一定有呢個緣份，仲有同我師兄弟白彪，組織咗一對金童玉女，郭靖黃蓉。鍾意睇電影嘅人，鍾意睇劇嘅人都愛上佢哋，我就做咗金庸小說裡面嘅段王爺，我都好滿足，但未有機會同佢做郭靖黃蓉。」問到今次為何能打動狄龍大哥出山拍劇，他透露是因為聽從太太陶敏明建議：「太太話你唔好退，你微退，多個朋友多條路，我諗吓都啱嘅。」

狄龍大哥笑言很可惜當年未能與米雪飾演郭靖（陳順禎攝）

問到今次為何能打動狄龍大哥出山拍劇，他透露是因為聽從太太陶敏明建議：「太太話你唔好退，你微退，多個朋友多條路，我諗吓都啱嘅。」（陳順禎攝）

大讚余香凝用功又上進 講英文流利不丟香港人架

他指今次拍戲很大收穫，除了重遇米雪，還有當年在《邊城浪子》合作的袁詠儀，他憶起當年在又凍好偏僻的地方一起捱更抵夜，結果對方邂逅了張智霖，一拍即合，至今仍然成雙成對。而狄龍大哥大讚余香凝：「我睇過兩部戲，一部《緣路山旮旯》，另一部係結婚嘅（《雙囍》），我話我睇結婚嗰部，淨係你對住爸爸嗰幾個鏡頭，我好入心，你做得好好！台灣嗰部，係一個好嘅演員，我話呢個戲我接啦，我亦都趁呢個機會同佢哋交流吓，學吓演技。」狄龍大哥再讚余香凝很用功、很有進取心，並說：「上次我喺馬來西亞獲得一個終身成就獎，佢都有參加，佢講英文『Lak Lak聲』，一啲都唔丟香港人嘅架！我都唔丟架，我講幾句法文啫。因為啲人話，你而家老喇，你退休有咩感覺？我話人老咗，就好似啲酒咁，越嚟越醇。」之後更在訪問中大講法文。

狄龍大哥又大讚余香凝：「我睇過兩部戲，一部《緣路山旮旯》，另一部係結婚嘅（《雙囍》），我話我睇結婚嗰部，淨係你對住爸爸嗰幾個鏡頭，我好入心，你做得好好！」（陳順禎攝）

狄龍大哥再讚余香凝很用功、很有進取心，並說：「上次我喺馬來西亞獲得一個終身成就獎，佢都有參加，佢講英文『Lak Lak聲』，一啲都唔丟香港人嘅架！」（陳順禎攝）

狄龍即場彎腰手掂地拉筋 乘機鼓勵後輩唔好懶

米雪姐透露：「龍哥成日就算我哋休息嗰陣時，佢都教我哋學做人嘅道理，少少咋，少少就已經夠。佢啱啱先至話不論係職位小嘅、高嘅，我哋都要好禮貌咁樣去對佢哋，呢個係真㗎喎！」狄龍大哥則說：「我哋跟過戲班師傅，我師傅叫林蛟，你哋聽過，係老前輩，騎馬又叻，支棍真係耍得好叻好叻，佢話『你有時間唔好玩，唔好匿埋做啲唔三唔四嘢，你『晾腿』……」此時他突然將咪遞給米雪姐，即場示範站立前彎的動作，俐落地彎腰並把雙手掂地，腰力和柔軟度非凡，79歲仍然寶刀未老！狄龍大哥解釋：「呢啲將勤補拙，我哋唔識嘅就趁機會學，同後生講，唔好懶，長江後浪推前浪，你一個唔小心就俾人排他，排咗你去外面。」米雪即附和：「呢個就要記住。」

米雪姐透露：「龍哥成日就算我哋休息嗰陣時，佢都教我哋學做人嘅道理，少少咋，少少就已經夠。佢啱啱先至話不論係職位小嘅、高嘅，我哋都要好禮貌咁樣去對佢哋，呢個係真㗎喎！」（陳順禎攝）

狄龍大哥講起師父林蛟的教誨，突然將咪遞給米雪姐，即場示範站立前彎的動作，俐落地彎腰並把雙手掂地，腰力和柔軟度非凡，79歲仍然寶刀未老！（陳順禎攝）

狄龍大哥解釋：「呢啲將勤補拙，我哋唔識嘅就趁機會學，同後生講，唔好懶，長江後浪推前浪，你一個唔小心就俾人排他，排咗你去外面。」（陳順禎攝）

狄龍盼演父女 米雪：我哋忘年戀都得㗎！

狄龍大哥讚米雪姐得天獨厚，人緣好、fans又多，笑稱：「唔使講，讚得太多就唔對路，米雪真係好演員，希望老天爺同我哋安排，我做父親你做女！」米雪輕靠狄龍大哥，表示：「我哋忘年戀都得㗎！」而幽默的狄龍大哥卻謂：「咁又高攀咗你，我咪老牛食嫩草？」

狄龍大哥希望可以跟米雪飾演父女，米雪則表示：「我哋忘年戀都得㗎！」（陳順禎攝）

狄龍怕麻煩少用電話 靠太太與外界接觸

說回今次戲中角色，狄龍大哥將飾演草根小巴佬，年紀大患有老年病，因為想食安樂茶飯，被余香凝介紹去買年金，幸好現實中他沒有被騙，笑言平時連電話都少用，沒有智能電話，全靠太太助他與外界保持聯繫，表示：「多數都係太太同我接觸，因為WhatsApp都唔識，唔識好過識，免得麻煩。」至於戲中同樣被游說買年金的米雪，現實中又可曾遇過電騙？她說：「我覺得自己要有常識同知識，唔識就唔好扮嘢，一定要問過啲專家或者專業人士，咁就唔會俾人呃到！」而狄龍大哥則再教導大家：「不貪為富！唔好貪心！不義之財不可得。」

戲中被游說買年金的米雪，被問現實中可曾遇過電騙，她說：「我覺得自己要有常識同知識，唔識就唔好扮嘢，一定要問過啲專家或者專業人士，咁就唔會俾人呃到！」（陳順禎攝）