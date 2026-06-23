李佳芯好彩未遇過欺凌　拍旅遊節目曾被躁底導演嚇到喊：係人都鬧

由伍健雄監製、吳家偉執導的電影《慾望寄生》今日（22日）舉行開鏡拜神儀式，視后李佳芯（Ali）有份演出，更是她繼客串《金童》後相隔一段長時間再拍電影，她飾演女警，慶幸是「靠把口」，故沒有打鬥場面。至於盧鎮業（小野）則飾演余香凝老公，他今日以全新的留鬚造型示人，笑言已不是《夜王》中的二世祖，而是貼地的送貨司機，馬死落地行。對於留鬚造型，他說：「我覺得都幾新鮮，但係我本身天資唔係好夠，有啲疏，啱啱化妝，補少少色，但我自己想試吓再多啲鬚，好似陸駿光嗰啲，啲鬚靚好多！」至於女友廖子妤（Fish）有什麼評價，他透露自己忙開戲、Fish又排練舞台劇，因此二人近來比較少見，天各一方。

《慾望寄生》舉行開鏡拜神儀式，左起演員陣容包括關嘉敏、李佳芯、余香凝、狄米雪、盧鎮業、陸駿光、袁詠儀等。（陳順禎攝）

盧鎮業（小野）飾演余香凝老公，他以全新的留鬚造型示人，笑言已不是《夜王》中的二世祖，而是貼地的送貨司機，馬死落地行。對於留鬚造型，他說：「我覺得都幾新鮮，但係我本身天資唔係好夠，有啲疏，啱啱化妝，補少少色，但我自己想試吓再多啲鬚，好似陸駿光嗰啲，啲鬚靚好多！」（陳順禎攝）

這張相在表達「一個草根貨van司機去銀行撳錢」的故事。（陳順禎攝）

Ali今次主要跟余香凝、袁詠儀對手戲較多，更要盤問二人，感恩可以向兩位影后偷師。問到適應了拍電影的節奏沒有，Ali說：「永遠都唔會適應咗，每一次都喺度適應中。」並指到演出的一刻仍不斷在調整角色。Ali說不敢期望在影圈大展拳腳，但有機會就會珍惜，對她來說，影圈有很多人都未合作過，包括身邊的小野，所有人和事都很新鮮，期待跟每一位合作。

Ali今次主要跟余香凝、袁詠儀對手戲較多，她說影圈有很多人都未合作過，包括身邊的小野，所有人和事都很新鮮，期待跟每一位合作。（陳順禎攝）

早前無綫劇《翻叮一族》的欺凌風波鬧得沸沸揚揚，Ali說自己很好彩，慶幸沒遇過；至於有冇見過欺凌事件發生，她說：「開工咁日以繼夜，好難冇脾氣同情緒，但係通常我都係自己處理情緒，我係淨係要搞掂自己角色同對白已經好忙，都唔得閒理咁多嘢，當然有時總會有情緒，好多時一過咗就冇事，我見就算身邊嗰啲都係，大家淨係想做好個戲。」被問有否試過被鬧喊，Ali表示：「我以前拍旅遊反而有，拍劇就真係冇，我細個啲嘅時候有試過俾人影響，導演好躁底，係人都鬧，我自己就覺得好委屈。其實就算唔係鬧我，都覺得做乜要搞到氣氛咁差，自己覺得好唔開心，但係反而開劇又未遇過，可能大個少少，識得控制情緒啲。」

Ali在電視台沒有遇過欺凌事件，問到曾否被導演鬧喊，她說：「以前拍旅遊反而有，拍劇就真係冇，我細個啲嘅時候有試過俾人影響，導演好躁底，係人都鬧，我自己就覺得好委屈。其實就算唔係鬧我，都覺得做乜要搞到氣氛咁差，自己覺得好唔開心。」（陳順禎攝）

而講到拍親熱戲有沒有遇過對手臨時「加戲」，Ali笑說：「我自己就真係冇，我自己好彩。我加囉，我加落黎諾懿嗰度，有邊個男主角OK，我就加落去。」記者提到森美曾透露跟Ali在《誇世代》原本有咀戲，但最終Ali表示冇需要，Ali幾乎已忘記此事，但就笑言：「佢咁唔甘心？我自己都唔記得咗，我真係唔記得咗！我記得有一場我嗰時要擒佢，講我個角色係癲嘅，『我要除晒你啲衫！』擒上去，嘩！如果我咀，我咪做唔到好多嘢？可能係因為咁樣所以我冇嘴，用咗第二啲嘢嚟代替咗。」