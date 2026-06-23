陳詠燊辦展覽喜獲偶像許冠傑拍片唱歌支持：一路睇一路眼淚係咁流

由陳詠燊（Sunny）導演策展、張蚊擔任美術總監的「拍住上—光影裡並肩馳騁的我們」開幕酒會昨晚（22日）舉行，古天樂、錢嘉樂及多位影壇台前幕後朋友支持。Sunny分享今次主題「拍住上」，是向八套關於「香港拍檔」的電影致敬，包括：《黑玫瑰》、《最佳拍檔》、《縱橫四海》、《警察故事III超級警察》、《特警新人類》、《寶貝計劃》、《盲探》以及《臨時劫案》，他說：「希望大家睇完呢幾套戲嘅場景，同埋我哋向佢致敬嘅過程之後，可以重拾返，其實我哋香港嘅精神就係我哋互撐，互相搵到拍檔，搵到好嘅partner去迎接未來！」

由陳詠燊（Sunny）導演策展、張蚊擔任美術總監的「拍住上—光影裡並肩馳騁的我們」開幕酒會昨晚（22日）舉行，Sunny分享今次主題「拍住上」，是向八套關於「香港拍檔」的電影致敬。（陳順禎攝）

古天樂以香港電影工作者總會會長身份到場支持。（陳順禎攝）

八套電影中Sunny最鍾情《最佳拍檔》，因為他是許冠傑的超忠實fans，小時候已很喜歡這個系列，認為很有想像空間，一直希望有朝一日可以向這系列致敬；而張蚊則喜歡《縱橫四海》，覺得非常浪漫。她又補充：「我今日發現原來我最大感覺係最舊嗰幾部戲，《92黑玫瑰》細個係好鍾意，笑到黐咗線，而家突然間覺得好似我扮返一個7、80年代嘅美指去再重新設計佢哋嘅場景，我就自己好暗爽。」

八套電影中Sunny最鍾情《最佳拍檔》，因為他是許冠傑的超忠實fans。（陳順禎攝）

張蚊透露今次的展品99%都是重做，過程非常享受，而Sunny就特別提到：「我哋最主要嘅唔係有個好靚嘅場景俾人打卡，係最主要係Storytelling，入面都係重演之餘，亦都有另一個層面嘅創作。」他尤其感謝幾個單位借出珍貴道具，先是劉偉強導演借出三把《風雲》的刀，包括鄭伊健用過的雪飲狂刀、亦有古天樂及羅浩銘分別借出《明日戰記》及《觸電》的道具，彌足珍貴！

張蚊透露今次的展品99%都是重做，過程非常享受；Sunny尤其感謝幾個單位借出珍貴道具，先是劉偉強導演借出三把《風雲》的刀，包括鄭伊健用過的雪飲狂刀、亦有古天樂及羅浩銘分別借出《明日戰記》及《觸電》的道具，彌足珍貴！（陳順禎攝）

問到有否邀請這八套電影的相關單位來參觀，Sunny指有部份人要工作，亦有部份前輩他未敢打擾，不過他就抱著「博一博」心態誠意邀請偶像許冠傑，起初他不敢找對方，幸得鄭丹瑞及蕭潮順先生幫手牽線，他說：「我問蕭生，佢話其實阿Sam而家真係好少做訪問㗎喇，我已經諗住打退堂鼓，點知佢就話『但係阿Sam有時如果真係好鍾意一樣嘢，佢可能都會自己拍條片俾佢。』例如佢早排為咗老師都唱一隻歌，我話『吓？』我嘅厚顏就嚟，『唔知可唔可以問吓阿Sam，可唔可以為我哋唱隻《最佳拍檔》呢？』」Sunny非常緊張，結果收到消息指阿Sam答應了，幾日後他就收到一條連結，Sunny續說：「通常對最好神聖嘅嘢，就唔可以亂嚟，喺條街度我唔會用個手機睇，我就返屋企，夜晚全世界瞓晒，叫埋我太太坐喺旁邊，開好晒喇叭，喺個電腦度，撳條link出嚟！我一開就係『Hello，大家好，我係阿Sam！』我已經眼濕濕，跟住佢講完佢對《最佳拍檔》嘅回憶之後，就送咗自彈自唱《最佳拍檔》俾我，我一路睇一路眼淚係咁流！我太太喺旁邊話『唔好咁啦，唔好咁啦。』我話『阿Sam呀！』阿Sam每一個演唱會我都睇㗎，我係會衝去第一行握手嗰種嚟，所以係好遙遠嘅偶像，但係佢為咗我哋而用咗一個時間去唱一隻歌俾我哋呢個展覽，係非常感動！多謝許冠傑先生，衷心感激！」連張蚊都笑言：「佢好激動咁樣send message俾個團隊，喊住，我話做乜事呀？」

Sunny分享自己成功邀得偶像許冠傑拍片及自彈自唱《最佳拍檔》，他感動得邊睇邊喊。（陳順禎攝）

近日張蚊忙於拍攝自己首次執導的劇情長片《不得不好死》，她都有問Sunny意見，電影由柳應廷（Jer）做主角，跟陳奕迅（Eason）演兩父子，而現實中Eason是阿Jer的偶像，張蚊表示事前完全不知道：「其實我唔知係佢偶像，決定咗，跟住佢先好唔知點咁樣同我講，好相信唔到咁樣。」她讚阿Jer的表現是「Unexpected嘅叻」，相信觀眾睇完都會受打動，不過阿Jer面對於偶像亦顯然有點緊張，張蚊就指Eason有主動撩他聊天，多點相處。至於為何能請到多年冇拍戲的Eason參與今次電影，張蚊說：「係囉，就係好似佢咁囉，試吓囉，我冇諗過得，跟住又得囉。（記者：一口答應？）算唔算呢？都唔係一口嘅，幾個電話咁囉。」她更大爆Eason在現場又唱歌又講嘢，要roll機才識停下來。至於會否叫Eason與阿Jer「父子檔」唱主題曲，張蚊笑言：「我唔知喎，其實想問好耐，但係我唔敢問，點問呀？」之後她計劃等阿Jer去問。

近日張蚊忙於拍攝自己首次執導的劇情長片《不得不好死》，戲中陳奕迅、柳應廷飾演兩父子，但她不敢開口叫兩位合唱主題曲。（陳順禎攝）

此外，電影更有兩大女神林熙蕾、朱茵參與，她透露因為自己喜歡二人，所以都是抱著一試無妨的心態去邀請看看，問到兩位是否收友情價，張蚊說：「我首部劇情片，你哋知幾錢㗎嘛，我又要貪心去冰島，點會有錢呢？所以佢哋真係好愛香港電影同好支持香港電影，我好幸福！」上映日期方面，張蚊暫時未知，不過她希望先帶電影去參加不同影展，再決定何時上映。

問到兩大女神林熙蕾、朱茵是否收友情價，張蚊說：「我首部劇情片，你哋知幾錢㗎嘛，我又要貪心去冰島，點會有錢呢？所以佢哋真係好愛香港電影同好支持香港電影，我好幸福！」（陳順禎攝）

錢嘉樂。（陳順禎攝）

林明禎、恆仔@ToNick（陳順禎攝）

林耀聲、徐偉棟（陳順禎攝）

麥啟光（陳順禎攝）

唐季禮（陳順禎攝）