是枝裕和專訪｜曾思考會否「復活」亡父　對死亡有感︰愈來愈接近

日本著名導演是枝裕和，上星期為宣傳新戲《再生家族》，專誠來港出席多場映後談，更接受傳媒訪問。向來擅長從非血緣關係探討何謂親人的是枝導演，今次挑戰的並非人類，而是「AI再生人」，到底完全擁有逝者記憶和情感的再生人，是否可進一步成為你的親人？逝者的記憶又是否仍屬於你和我？當是枝裕和接觸這個關於科技再生的新聞時，更有想過讓當年走得非常突然的爸爸重生，跟他說未完的話，又是否獲得一份療癒？（《再生家族》現已上映）

日本著名導演是枝裕和，為新作《再生家族》來港宣傳。（許育民 攝）

《再生家族》講述由綾瀨遙、大悟（千鳥）飾演的夫妻，痛失愛子，繼而以再生技術將兒子「復活」。（《再生家族》劇照）

愈來愈接近死亡 開始思念已故的人

談到AI題材電影，不得不數到由史提芬史匹堡（StevenSpielberg），2001年執導的《A.I.人工智慧》（A.I. Artificial Intelligence），這都是是枝裕和喜愛的作品。「我是超級喜歡，那段感情描寫得非常出色。而今次故事是透過AI再生人去修補親子關係，是從人類視點出發。」電影涉及AI主題，導演也特意將劇本放到ChatGPT作分析，看看有甚麼意見得著。「得到的意見一點都不有趣，因為AI沒有人生經驗，沒有自己鍾意及討厭的電影，它雖然有宏大的電影數據，但沒有被任何電影影響過的人生，反觀將劇本交予副導演看，他給予的意見更為可信。」

回想1998年的《下一站⋯天國》，是枝裕和已經涉獵生死題材，事隔接近30年，他說不出自己對生死的睇法有何轉變，只是感覺到死亡似乎愈來愈逼近。「有何轉變可能要問觀眾才清楚，自己拍攝時未必感受到。或者最大的感受是30年來，自己愈來愈接近死亡。拍《下一站⋯天國》時雙親仍在世，而30年後，自己的家人及演過自己作品的演員，有超過一半都已經離開了，所以相比之下，自己更貼近死亡這回事。」是枝裕和都表示近年也花多了時間去思念已故的人，「但這並非傷感的事，這正正是反駁人不在世便會消失的說法。」

1998年的《下一站⋯天國》，是枝裕和同樣去涉獵生死，事隔接近30年，他說不出自己對生死的睇法有何轉變，只是感覺到死亡似乎愈來愈逼近。（許育民 攝）

出席康城活動時，是枝裕和已表示很掛念已故的樹木希林（圖右），二人曾多次合作。《小偷家族》（劇照）

作品滿載對爸爸未說的話

如果現實中確有一個再生技術，最想再生的會是哪一位親人？「當初見到這篇新聞時，已經有思考，如果要再生可能是爸爸，因為爸爸走得好突然，仍然有些說話未講出口，都想復活爸爸去講這些話。不過當認真去想時，發現自己在電影作品中，早已寄託對爸爸的思念，還有跟爸爸要說的話，包括對媽媽想講的都反映在電影裡，所以自己的作品就是對逝者的一封封信。」不過是枝裕和都覺得縱有這技術，都只會帶來一時的療癒，最終都是要再一次面對別離。

綾瀨遙的過人之處

於《再生家族》中，有兩位演員是再度合作，分別是《海街女孩日記》的綾瀨遙，以及《怪物》的柊木陽太，原來導演都有一直留意兩位的轉變。「一直都好想再合作，10年前綾瀨遙演長女的角色，今次既是母親又是女兒，更是妻子，相對複雜。拍攝前見過很多次面，一起塑造這個角色，有很多情感要在她身上提取。她是非常出色的女演員，在現場無論是演員、導演及其他工作人員，她都很快建立到工作關係，這回事不是太多人做到。」至於的柊木陽太，原來自《怪物》上映後，劇組定期都有聚會，每年都會見到這位小朋友的演變，完全感受到他的成長。「由聲音到身高的轉變，見證他由少年變成青年，好想趁這階段，活用到他一些魅力出來。」

是枝裕和發現自己在電影作品中，早已寄託對爸爸的思念，還有跟爸爸要說的話，包括對媽媽想講的都反映在電影裡。（許育民 攝）

10歲的桒木里夢是戲中主角，要駕馭這個有具難度角色。（《再生家族》劇照）

跟小朋友合作有秘訣︰最重要是等

《再生家族》的主角，是10歲的桒木里夢，要一位小朋友駕馭這個極具難度的角色，當初是怎樣決定人選？是枝裕和︰「個人經驗，跟一個小朋友第一次見面，就已經確信會否找他拍戲，隨後的工作就是要說服工作人員，去相信這位小朋友。」到選角最後階段，導演挑選了5位小朋友，跟飾演爸爸的大悟重演浴室的對話。「毫無疑問，里夢是做得最好，特別看到他跟大悟的演技是有交流，好有天份。」

導演對於怎樣跟小朋友合作，笑言並冇秘訣，有的就是耐性。「其實最重要是等，不要催促他們，不要為求達到大人一些目標，逼他們去做某些事情。就如里夢這個年紀的小朋友，肚餓和疲累便演不來，所以片場都安排一個時間叫『里夢要充電喇！』，現場會立即調暗燈光，讓他小睡。跟小朋友合作，就是要配合他們的生理需要，就是這麼簡單，但又是最重要。」