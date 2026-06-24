上海國際電影節｜多部港片參與　爾冬陞︰喜歡跟年輕人在一起工作

《第二十八屆上海國際電影節》經已圓滿結束，香港代表隊伍，由文化體育及旅遊局轄下文創產業發展處（文創處），以及香港電影發展局率領參與，是次代表團成員更包括香港電影發展局主席王英偉博士、電影《第四幕》監製爾冬陞、導演王德健和演員馮德倫，電影《爸爸》導演翁子光和演員劉青雲，以及多位新生代導演及演員。

由電影發展基金（基金）下薪火相傳計劃資助的電影《第四幕》獲選為開幕電影。（大會提供）

文創處和香港電影發展局於金爵電影論壇舉辦「港影匠心：導演眼中的薪火與傳承」介紹電影發展基金下的多項電影製作融資或資助計劃，香港政府一直致力推動業界發展，對於薪火相傳計劃及首部劇情電影計劃，爾冬陞非常支持︰「如果沒有這些計劃，年輕人如何跨過這個門檻？這是很困難的，他們可能要從低層慢慢做起。不是說年輕人不能捱，而是他們進入社會後，就會面對生活的問題。這個計劃出現之後，很多優秀的年輕導演，能夠將他們的才能展現出來，我覺得是非常有意義的事。」爾導自言很喜歡跟年青人一起工作：「我喜歡跟年輕人在一起工作，因為會讓我想起自己當年對電影的那股熱情。」

有份演出政府薪火相傳計劃資助的電影《第四幕》的馮德倫，對於能參與上海電影節感到榮幸。（大會提供）

當中有份演出政府薪火相傳計劃資助的電影《第四幕》的馮德倫，對於能參與上海電影節感到榮幸：「我很榮幸《第四幕》可以作為上海國際電影節的開幕電影。當我收到劇本時，覺得這電影的題材很罕有，像商業和文藝片的結合。拍攝也非常順利和開心，為了這個角色，也算是下了不少功夫；因為我從未演過舞台劇，所以上了很多課程去學習及搜集資料。相信這部電影面向不同文化的觀眾也很容易理解和明白。」

這次帶著《金多寶》和《爸爸》到上海電影節的翁子光感受甚深，因為本身很多作品都是透過政府資助計劃才能完成：「今次很感謝文創處把我的《爸爸》和《金多寶》帶到來上海。這兩部電影能帶來給上海觀眾，我覺得很榮幸，也很感謝文創處的支持。如果沒有文創處的支持，香港電影可能就岌岌可危。過去幾年透過電影發展基金資助下，我們出產了很多很好的電影。電影發展基金的重要性除了是資金上的支持外，另一方是讓香港的投資者更有信心，讓他們覺得和政府合作，會有質素的保證並減低投資的風險，讓他們更願意投資新題材，以至於新導演的電影。」

這次帶著《金多寶》和《爸爸》到上海電影節的翁子光感受甚深。 （大會提供）

而最近剛於香港上映的話題電影《一個部門的誕生》亦於上海電影節與觀眾見面，主角之一的戴玉麒亦是首次參與該電影節：「這次是我第一次參加上海國際電影節，覺得很榮幸也很開心。因為我自己通常在香港比較多，所以這次我也很好奇其他地方的觀眾對我們香港電影的看法。以及也很期待和他們分享一些拍攝時的感動；以及在不同地方生活上的一些不同的看法。所以很期待見到海外觀眾。」

而另一部電影《媽樣年華》亦率先於上海電影節中亮相，主角之一周家怡亦與現場觀眾交流：「首先要多謝文創處，讓我可以參與導演這部電影，因為這部電影是首部劇情電影計劃。我覺得很開心。更開心是能夠走到更遠的地方，這次來到上海。能讓上海觀眾欣賞《媽樣年華》是很美好的事。」

電影《媽樣年華》亦率先於上海電影節中亮相，主角之一周家怡亦與現場觀眾交流。（大會提供）

文創處和香港電影發展局於上影節期間舉辦「光影浪潮——香港電影新動力」展映活動，特別精選了六部由香港新晉導演執導的電影作放映，包括《第四幕》、《一個部門的誕生》、《媽樣年華》（第七屆首部劇情電影計劃大專組得獎作品）、《爸爸》（電影製作融資計劃（放寬措施）下的作品）、《金多寶》及《UFO離奇命案》，旨在向觀眾展示香港電影的多元魅力。