魔海奇緣真人版｜金像團隊頂尖CGI重金打造　The Rock神還原茂宜

由「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）聲演的《魔海奇緣》（Moana）於2016年上映時口碑與票房俱佳，全球票房達6.8億美元，並獲奧斯卡「最佳動畫」及「最佳電影歌曲」提名，2024年《魔海奇緣2》更衝破10億美元票房。真人版電影即將於7月9日大銀幕上映，今次真人版由金像團隊頂尖CGI重金打造，勢必成為今個暑假闔家歡的必看之作。

真人版電影即將於7月9日大銀幕上映。（《魔海奇緣》海報）

金像團隊頂尖CGI重金打造

由慕安娜（Moana）與海洋的奇遇到啟航出海，茂宜（Maui）變身成為各種動物，以至大戰椰子海盜、巨蟹姥姥和熔岩怪魔達卡，均由金像團隊以頂尖CGI特效配合美術、場景、服飾和道具精心打造。加上夏威夷小島實地拍攝，將一段奇幻魔法海洋歷險昇華活現大銀幕，都有金像團隊重金打造頂尖CGI，神還原多個海洋歷險經典大場面。

金像團隊頂尖CGI重金打造。（劇照）

神還原多個海洋歷險經典大場面。（劇照）

The Rock神還原茂宜

真人版最大驚喜有The Rock狄維莊遜（Dwayne Johnson）聲演變主演，真身上陣演繹同一角色茂宜。為了演活半人半神、擁有變形法力的茂宜，The Rock穿上重達40磅的「爆肌」道具服，配上一頭長鬈假髮、全身紋身和土著服飾，演來入型入格抵死搞笑，完全把動畫版茂宜神還原。

The Rock神還原茂宜！（劇照）

新人Catherine Laga'aia獲封Moana完美人選

至於女主角慕安娜，從全球選角、超過32,000名申請者中，千挑萬選17歲澳洲女新人嘉芙蓮拉加艾亞 (Catherine Laga'aia) 化身海島少女。她的一頭長鬈髮、蜜色肌膚、青春活力，更與慕安娜擁有同一波利尼西亞血統，完全與角色形神俱似，加上極具感染力的動人歌聲，成為焦點。

17歲新人Catherine Laga'aia獲封完美人選。（劇照）

金像提名音樂人回歸

動畫版的金像提名音樂人林曼紐米蘭達 (Lin-Manuel Miranda) 再度回歸，除了帶來大家耳熟能唱的《How Far I’ll Go》、《You’re Welcome》、《We Know the Way》、《Know Who You Are》，還有特別為真人版創作的全新歌曲《Along the Way》。