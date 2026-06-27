魔海奇緣｜真人版啟動全球巡迴　阿慈孖19歲新星人海中合照

改編自同名迪士尼動畫的真人版電影《魔海奇緣》（Moana），香港即將於7月9日盛大公映。電影日前正式啟動了全球巡迴宣傳之旅，飾演半神茂宜（Maui）的男主角狄維莊遜（Dwayne Johnson），更形容這次是職業生涯規模最大的巡迴宣傳。團隊由故事背景所在地夏威夷開始，連日來馬不停蹄先後空降上海與悉尼，引爆全球粉絲的海洋狂熱！

真人版電影《魔海奇緣》舉行全球巡迴宣傳活動。（大會提供）

宣傳之旅有去到澳洲悉尼，這裡正是劇中飾演女主角慕安娜（Moana）、年僅19歲的新星Catherine Laga'aia的家鄉。在悉尼的粉絲見面會上，現場鋪開了象徵海洋的藍地毯，Catherine迎接狄維莊遜時更送上愛心抱抱，全場尖叫聲不斷，香港YouTuber倪安慈（阿慈）更身在現場，在人山人海中難得與Catherine合照。在場內的表演環節時，合唱團正在演唱茂宜招牌歌曲《You’re Welcome》時，狄維莊遜更驚喜現身一同Rap，而Catherine也即場表演《How Far I'll Go》，令現場氣氛衝上頂點。

香港YouTuber阿慈，都有出席《魔海奇緣》悉尼站，在人山人海中難得與Catherine合照。（大會提供）

狄維莊遜接受記者訪問時直言拍攝真人版《魔海奇緣》，是將心愛的東西變成真人電影的一個機會 ，他指出電影不只講夏威夷，更是關於散佈於南太平洋廣大的波利尼西亞文化（Polynesian Culture）族群：「能夠將這些美麗的文化放到電影中，是最美好的事。」從32000個應徵者中脫穎而出飾演慕安娜的Catherine，除了因為她有薩摩亞人的血統之外，更因為她的自信與燦爛笑容，與慕安娜完全同步，對於可以參演小時候看過的動畫真人版，她說：「可以參與講述太平洋島嶼的故事是我一直夢寐以求的事！」

狄維莊遜接受記者訪問時，直言拍攝真人版《魔海奇緣》，是將心愛的東西變成真人電影，亦向大家宣揚散佈於南太平洋廣大的波利尼西亞文化。（大會提供）

狄維莊遜上海站IG瘋狂貼相

早前，這股「魔海旋風」則率先刮進了上海迪士尼度假區。狄維莊遜隻身空降上海粉絲見面會，興奮不已的狄維更全程不斷更新其IG，先貼出自己坐私人飛機到上海的影片，到達酒店後又貼出大會特製茂宜魔法魚鈎1：1朱古力的試味片。在黃浦江前的上海灘，又與巨型《魔海奇緣》宣傳板合照，更搞笑指自己普通話不太流利，展板上的字，應該是指他是世上最性感的男人！

一向親民的狄維在藍地毯上對粉絲的要求有求必應，簽名、自拍無一拒絕。更令狄維驚喜的是，上海現場有大批狂熱粉絲悉心打扮，100%還原化身為片中的經典人物，甚至有人神還原了「半神茂宜」的草裙與圖騰紋身，令狄維直呼不可思議。

這場全球宣傳之旅的起點意義非凡，率先於電影故事的根源地——夏威夷正式出發，狄維莊遜與團隊稍後將會橫跨全球。（大會提供）

夏威夷出發！揭曉全球巡迴完整版圖

這場全球宣傳之旅的起點意義非凡，率先於電影故事的根源地——夏威夷正式出發。在結束上海與悉尼的亞太區行程後，狄維莊遜與團隊稍後將會橫跨全球，陸續走訪英國倫敦、巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）、美國邁阿密（Miami）、波多黎各（Puerto Rico）、洛杉磯（Los Angeles）、紐約（New York），而最終站則是日本東京。