梁朝偉被粉絲喪屍式包圍疑被推至跪低　網民怒轟：成班生番咁！

香港影帝梁朝偉行事作風一向低調，內斂的形象深入民心，過去他曾拍片承認自己有社恐，指自己是不善於用語言去表達自己的人，初次見面的時候會緊張，更特別喜歡享受一個人靜靜獨處的時光。昨日（28日）梁朝偉出席了新片《寂靜的朋友》映後分享會後，竟然被內地粉絲「喪屍式」包圍，更疑似被逼到跪在地上，不知道有沒有受傷。

昨日（28日）梁朝偉出席了新片《寂靜的朋友》映後分享會。（小紅書）

梁朝偉與影迷互動。（小紅書）

梁朝偉被內地粉絲「喪屍式」包圍

有參與映後分享會的影迷在社交平台分享了照片，並發文透露放映會後場面非常混亂，梁朝偉被內地粉絲一擁而上，不斷索取簽名，網民寫道：「今日去咗三場最混亂係K11，啲國內fans擁埋佢，梁朝偉走時比佢哋推到跌咗喺度」。留言區中有另一網民分享片段，片中看到偉仔被內地粉絲「喪屍式」包圍，偉仔與工作人員舉步維艱。雖然情況混亂，偉仔亦被逼至面容扭曲，但依然為粉絲簽名，非常親民。

有參與映後分享會的影迷在社交平台分享了照片，並發文透露放映會後場面非常混亂。（threads/@frankmak168）

留言區中有另一網民分享片段。（threads/@alicehychan）

片中看到偉仔被內地粉絲「喪屍式」包圍。（threads/@alicehychan）

偉仔嚇至面容扭曲。（threads/@alicehychan）

粉絲非常進擊！（threads/@alicehychan）

網民怒轟粉絲行為

由於網民在帖文中表示「梁朝偉走時比佢哋推到跌咗喺度」，而照片及片段沒有拍到梁朝偉跌倒的畫面，但樓主在留言區表示「我見梁生跪咗喺度，唔知有冇受傷」，令大批網民擔憂偉仔的情況，更怒轟粉絲的行為：「好失禮，成班喪屍咁」、「梁生本身已經好I 仲比佢地咁暴力對待 真係慘」、「好嬲，鍾意佢應該保護佢，唔係咁樣迫佢。」、「完美演繹『逼到埋牆角』」、「我見到佢哋衝出去！原來推跌咗梁生😩成班生番咁樣🤬」。

網民怒轟粉絲行為。（threads）