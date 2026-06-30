風林火山｜寰宇突宣布停止發行協議　傳導演麥浚龍有意重上加長版

由麥浚龍執導，金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝、高圓圓主演的電影《風林火山》，耗資4億歷時8年於去年終於上畫，雖然開畫時毀譽參半，成為城中話題，但最後在《第四十四屆香港電影金像獎》上共獲12項提名，奪得8個大獎，成為當屆金像獎大贏家。而原定會今年推出影音產品及在NowTV爆谷台上架，昨日突然急煞停，有傳可能是導演麥浚龍又有新諗法。

電影《風林火山》雲集一眾大卡士演員，上畫時話題十足。（《風林火山》劇照）

《風林火山》導演麥浚龍去年5月，帶頷住演員古天樂、梁家輝及高圓圓，出席康城全球首映。（視覺中國）

杜德偉以電影《風林火山》奪得「最佳男配角」一獎。(facebook@杜德偉 Alex To﻿)

事源昨日（29/6），一直負責《風林火山》發行工作的寰宇數碼娛樂有限公司，公告將停止有關影片的發行工作。內容如下︰「特別通知 本公司與《風林火山》版權公司 雙方已同意取消該影片發行協議書 特此通知所有門市及相關公司取消該影片之發行」有網民更發現，電影原定7月4日晚上10點，在NowTV爆谷台首播亦經已取消。

寰宇數碼日前發出公告，表示已取消《風林火山》電影發行工作。（網上圖片）

事件未有交代停止發行原因，從而引起網民猜測，最大機會是導演麥浚龍想重新推出加長版，再次上戲院或在串流上架。這個推測都有根有據。話說今年四月，電影《風林火山》在金像獎橫掃8個獎項後，麥浚龍只選擇代已故的音樂大師坂本龍一上台領獎，隨後在後台接受傳媒訪問時，問到可有計劃拍攝外傳或系列故事，Juno就表示有可能，並透露自己早前看過一個更長的版片，大約5個半小時，將不排除有機會在戲院或串流平台上映。