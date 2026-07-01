愛你致死不渝｜四大無可匹敵賣點　500萬成本嚇爆全球29億票房

《愛你致死不渝》（Obsession）是2026年，繼《嚇房》（Backrooms）後，全球影壇另一矚目的小本經營之作。電影截至2026年6月30日，這部席捲全球的現象級新作以75 萬美元（約港幣585萬）的超低成本，創下全球3.71億美元（約港幣29億）的票房奇蹟，力壓1999年經典恐怖片《死亡習作》(The Blair Witch Project) 及《訪·嚇》(Get Out)的紀錄。視為超自然恐怖黑馬神片。到底呢套戲憑什麼成為一部神片，現同大家分析四大原因。

有人愛本應是好事，但愛到成病態就係慘事。（《愛你致死不渝》劇照）

男主角得到一根號稱能實現任何願望的神秘「一願柳枝」（One Wish Willow）。在強烈的渴望驅使下，他偷偷許下心願，祈求妮琪會死心塌地愛上自己。（《愛你致死不渝》劇照）

願望成真 卻惹禍上身

電影由新晉編導居里巴克（Curry Barker）自編自導，聯同米高莊士頓（Michael Johnston）及英迪納瓦瑞特（Inde Navarrette）等一眾潛力新星，將「願望成真卻惹禍上身」的經典設定，扭轉成一場現代愛情夢魘。故事講述性格內向的大熊Bear（米高莊士頓 飾）一直暗戀摯友妮琪Nikki（英迪納瓦瑞特 飾），卻始終不敢開口表白。一次偶然，他得到一根號稱能實現任何願望的神秘「一願柳枝」（One Wish Willow）。在強烈的渴望驅使下，他偷偷許下心願，祈求妮琪會死心塌地愛上自己。

許願後，男主角永遠走不出男主角的視線範圍。（《愛你致死不渝》劇照）

豈料夢想愛情瞬間成真，起初生活看似一切如常，直到事情逐漸變調。Nikki 開始毫無保留、24小時將 Bear 視為宇宙的唯一中心。但這份愛意好快就演變成極端、病態同窒息的瘋狂迷戀與霸佔慾。要解決，唯一方法是要付出兩個人其中一人的生命。

四大爆紅原因

1. YouTube 導演自帶流量與網絡病毒式傳播

導演柯瑞巴克（Curry Barker）本身係一個擁有百萬粉絲嘅知名 YouTuber，拍開高質恐怖短片（例如《The Chair》）是不少看網絡短片長大年輕世代的偶像，所以電影一上映，這班網絡原住民第一時間衝去大銀幕捧場，更自發在社交平台瘋狂洗版，形成強大口碑效應。

導演柯瑞巴克（Curry Barker）本身係一個擁有百萬粉絲嘅知名 YouTuber，拍開高質恐怖短片（例如《The Chair》）是不少看網絡短片長大年輕世代的偶像。（影片截圖）

2. 女主角神級「變臉」演技

飾演女主角 Nikki 的英迪納瓦瑞特（Inde Navarrette）演技大受外國影評讚賞。成功演繹出由一個「甜美陽光女孩」慢慢黑化、眼神崩壞、變成深陷執念的「病態魔女」，有外媒甚至封她為「新一代尖叫女王」，而觀眾就覺得單單是她的眼神，已經驚到起雞皮效果。

飾演女主角 Nikki 的Inde Navarrette，演技大受讚賞，真係佢笑到你心都寒埋。（《愛你致死不渝》劇照）

女主角成功演繹出由一個「甜美陽光女孩」慢慢黑化、眼神崩壞、變成深陷執念的「病態魔女」。（《愛你致死不渝》劇照）

女主角成功演繹出由一個「甜美陽光女孩」慢慢黑化、眼神崩壞、變成深陷執念的「病態魔女」。（《愛你致死不渝》劇照）

男主角都演得出那份被愛得深的無奈。（《愛你致死不渝》劇照）

3. 恐怖氛圍營造新高度

電影並非如傳統恐怖片，靠聲音或突如其來的嚇人畫面（Jump Scare）去營造驚嚇，絕大部分時間都是用心理驚悚去營造那份病態親密的窒息感。導演成功將大家日常都可能遇過的情感關係，無限放大到極致，令觀眾感同身受，做到過度的愛，有時比鬼怪更可怕。

戲中沒有狩多的嚇人畫面（Jump Scare），單單一個身影已經夠氣氛。（《愛你致死不渝》劇照）

4. 名導史匹堡都點名力撐

２電影不單在網絡引爆 Gen Z 世代的瘋狂熱話，其強大口碑更橫掃全球。連大導史提芬史匹堡（Steven Spielberg）亦公開讚揚這部黑馬新作。史匹堡早前受訪時，對這群憑超低預算逆襲的新世代電影人表示佩服，更公開親證是這部作品的影迷︰「我為他們感到高興,這真的很棒。他們基本上用了極少資金就做到這麼好的成績。我已經看了《愛你致死不渝》，我非常喜歡這部電影。」