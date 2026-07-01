蜘蛛俠4｜球王美斯客串宣傳片　與湯賀蘭飛高空尖叫展現幽默演技

漫威超級英雄鉅作《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day）即將於7月31日全球上映，早前發布的首支預告片以 7.18 億觀看次數打破全球紀錄之餘，更揭開蜘蛛俠面對身體變異後的能力提升。而最新宣傳片段中，竟然有球王美斯驚喜客串，跨界合體同框令全球球迷及影迷驚喜不已！

Sony Pictures昨晚發布的最新宣傳片中，竟然有球王美斯客串！（宣傳片畫面）

湯賀蘭與美斯同框。（宣傳片畫面）

球王美斯驚喜客串《蜘蛛俠：英雄重生》宣傳片

Sony Pictures昨晚發布的宣傳片中，飾演主角蜘蛛俠Peter Parker的湯賀蘭（Tom Holland）坐在一間紐約咖啡店，沒想到美斯突然現身，令湯賀蘭驚訝到跌倒。美斯在片中追蹤蜘蛛俠，還拿出定位裝置尋找蜘蛛俠的蹤跡。湯賀蘭立即換上蜘蛛俠戰衣，然後帶美斯飛越紐約高樓大廈，期間美斯一邊吊在半空，一邊尖叫，露出逗趣的表情，意外展現幽默演技。

美斯在片中追蹤蜘蛛俠，還拿出定位裝置尋找蜘蛛俠的蹤跡。（宣傳片畫面）

湯賀蘭立即換上蜘蛛俠戰衣。（宣傳片畫面）

美斯興奮尖叫，展現幽默演技。（宣傳片畫面）

蜘蛛俠帶美斯飛越紐約高樓大廈。（宣傳片畫面）

美斯展現幽默演技

對於美斯驚喜客串《蜘蛛俠：英雄重生》宣傳片，有大批球迷及影迷都大感意外，更令外界猜測美斯是否有機會在電影中驚喜客串。宣傳片曝光後，隨即引起網民熱議，更大讚美斯非常有喜感：「沒想到球王也有這麼搞笑的一面」、「幾有喜感」、「希望電影真的能看到美斯」、「同蜘蛛俠飛開心過同老婆一齊」，更有網民將美斯飛高空尖叫的畫面製作成搞笑Meme圖。

美斯與蜘蛛俠飛高空的開心表情被外國網民製作成Meme圖。（IG/@memezer）

另外，美斯效力國際邁亞密期間，曾在主場進球後使出蜘蛛俠的招牌「發射蛛絲」手勢來慶祝，有指美斯經常陪同三個兒子看漫威電影，而這個入球慶祝動作亦是兒子們想出來的，希望能透過這種方式跟兒子們分享喜悅。