何超儀獲富川影展頒發「奇幻偶像獎」　范冰冰同獲「全球偶像獎」

今年韓國《富川國際奇幻影展》（BIFAN）踏入30周年，規模亦創下新⾼，影展播映來⾃50個國家，共321部電影，為歷屆之冠。而開幕典禮紅毯星光熠熠，除了韓國藝⼈外，更有不少海外巨星出席，包括香港的何超與丈夫陳⼦聰、⼒捧新⼈Iman，以及她主演的電影《拾荒法師》導演彭⽒兄弟，還有法國影后伊莎⾙爾·于佩爾（Isabelle Huppert）、范冰冰及武俠動作⼤師袁和平。

何超儀在富川奇幻影展，獲頒「奇幻偶像獎」。（大會提供）

何超儀將獎座跟老公陳子聰，以及力捧的新人Iman一同分享。（大會提供）

影展特別為30週年頒發榮譽：何超獲「奇幻偶像獎」、范冰冰獲「全球偶像獎」、法國影星伊莎⾙爾于佩爾（Isabelle Anne Huppert）獲終⾝成就獎。何超從韓國女星及⼤會主席張美姫⼿上接過奬座，她領獎時，⾸先恭賀影展30週年，並感謝評審團的肯定。她特別感謝家⼈，包括丈夫陳⼦聰⼀直以來的並肩⽀持、合演拍檔Iman及公司團隊的努⼒，以及⽗⺟（已故）、姊姊超瓊、超鳳、弟弟及已故姊姊超遐的⿎勵。「他們⼀直⽀持我、⿎勵我。」她亦感謝所有合作過的導演，形容他們開闊了她的視野。

何超儀在富川奇幻影展，獲頒「奇幻偶像獎」。（大會提供）

影展特別為30週年頒發榮譽：何超獲獲「奇幻偶像獎」、法國影星伊莎⾙爾于佩爾（Isabelle Anne Huppert）獲終⾝成就獎，而范冰冰則獲「全球偶像獎」。（大會提供）

頒獎禮後，何超與范冰冰互相祝賀，更與伊莎⾙爾·于佩爾長談交流演藝⼼得。韓國媒體在報導中將兩⼈相提並論，盛讚她們才藝兼備、橫跨多個藝術領域，是享譽全球的奇幻電影Icon。不過有媒體因AI翻譯，將「Josie Ho」誤譯成「Josh H」，何超儀笑⾔⾃⼰在韓國多了⼀個新名字。

影展開幕影⽚為袁和平執導的《鏢⼈》（Blades of the Guardians），該⽚在韓國⾸映。何超特意到場與「⼋爺」袁和平會⾯道賀。她透露⾃⼰在剛拍竣的《拾荒法師2》中親⾝上陣多場動作戲，為此與Iman接受了九個⽉嚴格訓練。袁和平聽後⼤讚兩⼈⼗分專業，強調動作演員最需要事前充分準備。⽽由何超及Iman主演、彭⽒兄弟執導的《拾荒法師》，將於今晚在同⼀影院舉⾏全球⾸映。⽽昨晚頒獎禮後，何超更在下榻酒店設慶功宴，感謝公司團隊，包括主演的Iman、彭⽒兄弟導演及監製陳⼦聰。她再次提及已故⽗⺟及姊姊，深信他們在天上能夠看到她獲獎，場⾯溫馨感⼈。