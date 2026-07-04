楊偲泳經歷百次試鏡得5次成功　感謝秋生粉碎自尊︰最初唔知衰乜

演員楊偲泳（Renci），近年憑《毒舌大狀》、《夜王》等角色，在影壇成功佔一席位。日前她為電影《UFO離奇命案》，現身資深傳媒人金成的YouTube頻道接受訪問，她當日憑藉著一股「做咗先」的傻勁入行，由一個「試鏡 100 次只有 5 次成功」的浮沉新人，到終於有獲得共鳴的角色，當中的心路歷程，可以為不少奮鬥中的新人作借鑑。

楊偲泳（Renci），為電影《UFO離奇命案》，現身資深傳媒人金成的YouTube頻道接受訪問。（影片截圖）

楊偲泳在《UFO離奇命案》中，飾演一位典型港女，又是演技的另一突破。（影片截圖）

訪問由小時候成長講到入行，楊偲泳就稱自己並非天生麗質，小學三、四年級時更曬得黝黑黑的、而且肥得像個波，直到中學時期加入排球隊才瘦起來。她又謙稱自己球技不如人，只是隊友厲害，不過在球隊的團體生活與防守訓練，卻深深影響了她如今的處事態度。「如果我唔瞓到去盡，我揩到個波邊 Touch Out 唔緊要，至少我Touch Out，而我唔係由得佢Out而我唔去救。」就是這種搏到盡的態度，加上自幼父母身教的「做咗先」格言，令她凡事寧願嘗試過，發現做得不夠好，也絕對不想因為沒有嘗試而留下遺憾。

楊偲泳在球隊的團體生活與防守訓練，深深影響了她如今的處事態度。「如果我唔瞓到去盡，我揩到個波邊 Touch Out 唔緊要，至少我Touch Out，而我唔係由得佢Out而我唔去救。」（影片截圖）

試鏡 100 次僅 5 次成功的殘酷現實

Renci最初從ViuTV做主持與綜藝節目起步，期間獲得不少電影試鏡機會，但又正正體驗到影圈競爭的殘酷。「可能我哋試一百次，百五次，可能得嘅係得五、六次 ，點樣承受？唯有承認自己唔夠人好。」當然要不斷安撫自己「唉好啦，再嚟過啦」，並不斷在失敗中汲取經驗，才能在下一次機會來到時，有足夠實力接得住。

Renci最初從ViuTV做主持與綜藝節目起步，期間獲得不少電影試鏡機會，但又正正體驗到影圈競爭的殘酷。（影片截圖）

進修戲劇班 獲恩師廖啟智開竅

實力不足便去增值，楊偲泳並非戲劇科班出身，因此在入行後參與了許多不同的演技班來自我鍛鍊。在演員生涯中，有兩位重量級的演藝前輩兼恩師，對她的表演觀念與心理跨越帶來了終生受用的影響，分別是已故的廖啟智，以及影帝黃秋生。

廖啟智（智叔）是她的第一位戲劇老師，最令她印象深刻，是智叔的課堂不僅傳授表演技巧，更要求學生每堂課都要分享一段觸動自己的新聞。起初楊偲泳不明白這個練習有何用意，直到有一次她讀到一則新聞時，不禁被內容深受感動。當下智叔就要她記住這份感覺。「他解釋演員唔可以個腦，淨係諗住當下我要講的對白，而係如果我經歷完呢一啲嘢，或者見到我世界發生緊呢啲事嘅時候，我會點講？」意思是演員不能只死背劇本與台詞，必須學會去感受這個世界、理解社會上正在發生的事情。這提點，令她在日後揣摩角色時，更能體會。

廖啟智（智叔）是楊偲泳的第一位戲劇老師，最令她印象深刻，是智叔的課堂不僅傳授表演技巧，更要求學生每堂課都要分享一段觸動自己的新聞。（資料圖片）

多謝黃秋生的「粉碎自尊」：跨越演員的心理關口

另一位對她影響深遠的則是黃秋生老師，楊偲泳回想那個「慘痛經驗」，那是連續十天、極密集的課程。課堂上，秋生的教學是近乎將大家的自尊抹掉，讓每位學生走上台表演一段戲，偏偏連續數日，Renci只踏出一兩步，台詞都還沒開口講，就被秋生喝止︰「返入去！」。如事者只續數天，在「唔知自己衰乜」的情況下，受到極大挫折，試過當場痛哭，亦陷入迷茫。到她向另一導師甄詠蓓指導下，她才猛然醒悟，自己當時根本還沒準備好。「我只係一心想著要衝、要演，卻連最基本的身體狀態都還沒做好。」想通後，Renci再被叫名時，她抱著最多被你鬧死心態上台，終於順利踏上台板，而且成功跨過心理關口，重新建立一份自信。