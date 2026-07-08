UFO離奇命案｜不忍老Best心血付流水　黃德進拎300萬開戲做出品人

近期的話題電影《UFO離奇命案》，以小本的300萬港元攝製，出品人是新晉的電影人黃德進（Eddie）。新晉因為他從未想過入行，今次願投資只因與該片的兩位導演郭家禧（CK）及李振傑（Jack），是相識近廿載的中學同學。Eddie是跟Jack同屆學生，後來去美國德州讀書，因不適應當地生活，讀到中三便返回同一間學校，再認識郭家禧（CK），一齊讀中四。為了兌現年少時的戲言與支持好友追夢，他斥資約 300 萬港幣支持他們開拍該片︰「唔係一心諗住為理想蝕住做，只係覺得如果我肯行呢步，佢哋會舒服啲。」

電影《UFO離奇命案》，出品人黃德進（Eddie，圖中）是首次投資電影，目的是為兩位中學同學郭家禧（CK，圖左）及李振傑（Jack，圖右）一圓導演夢。（許育民 攝）

Eddie聽到不少劇情有趣，故事吸引的劇本，但最終往往因資金問題無疾而終，身為朋友的，這刻竟蠢蠢欲動，想伸出援手。（許育民 攝）

唔做蝕本生意 「聽完個故仔覺得有得做」

三位由中學到現在，一直都friend底，畢業後有合租單位同住，直至結婚才「分居」，而舉行婚禮時，都是互相做兄弟。工作上，Eddie跟同學開公司做電子商貿，郭家禧（CK）及李振傑（Jack）繼續追電影夢，由於兩位未有租地方開公司，獲Eddie借出公司的會議室暫用，不用開會時就是劇本創作室，就是這個機緣，Eddie聽到不少劇情有趣，故事吸引的劇本，但最終往往因資金問題無疾而終，身為朋友的，這刻竟蠢蠢欲動，想伸出援手。 Eddie︰「睇住佢哋度橋，會發現唔係人人都做到編劇，因為佢哋度到劇情下一步時，當中已包含前中後的鋪排，一啲都唔簡單。」

電影由好多年前，一位聲稱被外星人擄走的失蹤兒童講起。（《UFO離奇命案》劇照）

見老友是有實力非得把口，偏偏一次又一次的心血付之流水，當初Eddie只是講笑咁講︰「如果我生意好，都想整番套自己玩下啦！」直至兩年前，這個「生意好」真的出現。「有呢個機會出現時，再聽完個故仔，覺得有得做，仲有機會賺錢。我冇大家想像中咁偉大，唔係一心諗住為理想蝕住做，只係覺得如果我肯行呢步，佢哋會舒服啲。」於是這300萬便正式流入到《UFO離奇命案》的啟動資金。

電影《UFO離奇命案》的幕後班底，左起導演李振傑（Jack），導演郭家禧（CK），以及出品人黃德進（Eddie），三位都是中學同學的老Best。（許育民 攝）

凌文龍與楊偲泳在戲中的演出，大獲觀眾好評。（《UFO離奇命案》劇照）

兩個主場景11日超額完成

300萬這數目是Eddie問兩位，一部電影最平要拍幾多錢？而這個亦經過CK與Jack深思熟慮。CK︰「我哋手頭上有幾個劇本，以300萬成本計算，《UFO離奇命案》的完成度會係最高，既達到標又做到可觀性。」至於如何善用這300萬，並非一味靠慳，要識得花，將300萬好好運用。Jack︰「首先戲中演員唔可以多，搵得返嚟都要有戲演，唔可以浪費。其次拍攝場景要盡量集中，全片其實得山頭同茶餐廳兩個主景，講故事模式一早已想好只限在呢兩個場景調動，期間有諗到一條橋會涉及其他場景，都立即打消。」

CK表示全片只拍了11日，有9日是在馬鞍山山頭及大帽山拍，其餘1日是茶餐廳，1日是拍屋邨及其他散Shot。「拍山頭好處係唔使錢，一般申請報街便可以，而且馬鞍山選址現場有間石屋，收工後將所有拍攝器材鎖入屋，再請一位務睇住就OK，連每日嘅運輸費用都慳番。（記︰如果場務唔肯過夜呢？）我哋兩個（導演）猜囉！」就是靠這種銖錙必較的信念，最終不單冇超支順利拍攝完成，更加係有錢剩。電影上映版本有86分鐘，是差不多所拍的鏡頭都放進去。CK︰「所以好算套戲好收，我哋都做唔到而家好興嘅加長版，根本有乜都剪晒落去。」

CK（中）講到可以用300萬完成《UFO離奇命案》，都是天時地利人和。「好現實如果市道好，你籌到300萬都未必拍得成，唔係人哋唔想理你，係個個都開緊工，演員同劇組有更好選擇。」（許育民 攝）

市道好時，有300萬都開唔成

電影能成事，三子同心達至人和是首要，但天時地理都是另一「神來之筆」。Jack︰「電影在2024年正式籌備開拍，那是電影市道最差的時期，全行冇戲開，每個月都聽到有戲院結業消息，成個氣氛係慘到近乎拍完套戲，都擔心冇地方播。但又正正係呢種環境，大家就有時間同心機，坐低聽你講個故事。」

CK就講到一個好現實的情況︰「如果市道好，你籌到300萬都未必拍得成，唔係人哋唔想理你，係個個都開緊工，演員同劇組有更好選擇時，就未必會揀你，而正因為當時大家都未有工開，你的機會就出現。」

陳湛文在戲中由頭帶到尾，壓軸更有大膽演出，犧牲程度直逼《色｜戒》的梁朝偉。（《UFO離奇命案》劇照）

這是正宗的有危就有機的故事，CK也坦言，參與過這麼多部影視作品，《UFO離奇命案》是拍得最順暢的一部，除了有半年時間整理好劇本外，他更相吸引力法則。「呢個劇本吸引好多志同道合的朋友一齊參與，好似凌文龍本身要拍《IT狗2》，最終都遷就到檔期參與。而當初三個角色，凌文龍、陳湛文、林子傑三位睇晒劇本，我哋都冇講實邊個演邊個，幾位都冇要求話一定要演邊個，甚至我哋安排好之後，三位都冇異議，高度配合。到楊偲泳都落實參與，她又肯為角色染髮，期間受傷都頂硬上拍攝，大家都係為件事好，好齊心好順利。」

Eddie投資投上癮︰見到觀眾一齊笑係好開心嘅事

現在電影已順利上畫，作為投資者、出品人的Eddie，看過優先場後，對作品非常滿意，更有信心可以回本。「我睇完優先場，見到全院觀眾一齊笑係好開心嘅事，如果我有能力，將來仲可以投資多一、兩部，等香港人一齊開心下都係好事。」似乎Eddie的電影夢都無意間被燃起。

一個假設性問題，如果當初成本不止300萬，而是多一倍的600萬，這部《UFO離奇命案》又會變成怎麼樣？CK︰「如果有600萬，我就未必拍呢部。呢個故事係要咁樣Low Low地拍先好睇。再者電影投資，要票房達投資金額的3倍才有機會回本。投資600萬，即是票房要收1800萬先回本，今時今日要票房達1800萬唔係易事。相反300萬，要回本收1000萬就可以，係一個比較易望得到的目標。唔好令投資者拎1蚊，會蝕5毫，拍一部死一部好無謂。」電影在上畫第三日，已迎來第一個100萬，期望票房在口碑帶動下，慢慢完成餘下的900萬之路。