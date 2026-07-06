奧德賽｜最終預告竟吸45萬「Dislike」　創路蘭電影生涯最差紀錄

由基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的史詩式神話新作《奧德賽》（Odyssey），陣容強勁，包括麥迪文（Matt Damon）、湯賀蘭（Tom Holland）、安妮夏瑟維（Anne Hathaway）、Zendaya及羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）等巨星主演，即將於今年7月16日上映，未上映已全球矚目。不過日前公開的最終預告的竟然「dislike」多過讚好，創下路蘭生涯中最高的「dislike」比例。

《奧德賽》即將在香港於7月16日上映，令大批影迷引頸以待。（《奧德賽》電影海報）

電影引發大量爭議惹負評

預告發布前電影已引發爭議，前是因戲中出現「Daddy」及「Let's Go」等現代字眼及美國口音而令影迷不爽，其後因希臘神話中世上最美麗的女子「海倫」（Helen of Troy）一角，由《黑豹》女星Lupita Nyong'o飾演而被影迷大鬧，爭議已演變成一場更廣泛的文化辯論，涉及種族、歷史真實性和對古代故事的創意詮釋等議題。

《黑豹》女星Lupita Nyong'o飾演希臘神話中世上最美麗的女子「海倫」（Helen of Troy）被鬧爆。（《奧德賽》預告畫面）

變性演員Elliot Page飾演希臘間諜Sinon，而不是較早前傳的Achilles。（《奧德賽》預告畫面）

最終預告竟吸45萬「Dislike」

在最新發布的最終預告中，Lupita Nyong'o及變性演員Elliot Page（前名為Ellen Page）的角色曝光，預告竟吸約45萬「Dislike」，讚好與負評的比例高大80%。雖然負評不斷，但仍然有不少影迷都表明會繼續入場支持路蘭，亦有網民表示想入場睇劇情「可以有幾衰」。