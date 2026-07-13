施南生離世｜與林青霞《蜀山》結緣成閨蜜　獲讚：無敵超級女金剛

資深電影人施南生今日（7月13日）在養和醫院離世，享年75歲。施南生將一生奉獻給香港電影，生前她曾扶持過無數巨星，林青霞、張國榮、王祖賢等，皆經她提攜而紅透半邊天。除工作上的合作外，私下也建立著深厚的友誼，在影壇中，大家都尊稱她為大姐大，可見地位德高望重。

施南生女士為香港電影舉足輕重的製作人。（資料圖片）

與林青霞《蜀山》結緣成閨蜜

施南生與林青霞是好閨蜜，施南生不僅在1980年代促成林青霞赴港發展，兩人更在電影事業上互相成就，而林青霞和Michael結婚是施南生和徐克簽字證婚。林青霞曾在施南生及徐克獲頒第43屆香港電影金像獎「終身成就獎」時擔任頒獎嘉賓，感性稱兩人為其生命中的貴人。

林青霞曾在施南生及徐克獲頒第43屆香港電影金像獎「終身成就獎」時擔任頒獎嘉賓。（視頻截圖）

林青霞視施南生為閨蜜和貴人。（微博@林青霞）

林青霞憶述1980年，她在洛杉磯拍攝《愛殺》的時候，徐克打電話邀請她拍《新蜀山劍俠》（又名：《蜀山》），那時候她其實沒有聽過徐克的名字，但到香港來見到施南生和徐克的第一面，就給她留下非常深刻的印象，施南生一頭短髮打扮新潮有型，徐克則非常瀟灑，眼裡透出靈性的感覺，「我跟他們非常有緣，在幾天之內就把合約簽了，從此就結下不解之緣。」林青霞又講到初到香港時人生路不熟，於是請施南生幫忙傾片約，「施南生義不容辭，很快就幫我簽了幾部戲。」當時林青霞寫了一封信給施南生，裡面附上一張支票。施南生將信件留下，但就將支票退還俾林青霞，然後贈她一句話：「如果你幫助朋友，要不求回報才好」。雖然過了四十多年，這句話一直刻在林青霞心裡，而施南生亦將信件保留至今。

施南生和林青霞因拍攝電影《蜀山》（《新蜀山劍俠》）結緣。（電影截圖）

其後林青霞拍攝《笑傲江湖II東方不敗》，迎來演藝生涯第二春，並獲封「東方不敗」。（電影截圖）

大讚閨密「爭氣」：把自己變成另一個人

月前，施南生曾接受文雋主持的網絡節目《文雋講呢啲講嗰啲》訪問。在節目中，文雋提到林青霞曾在自己文章中形容施南生「優雅、高貴，穿著高跟鞋，像一棵樹一樣挺拔」。對此，施南生也大讚林青霞這位被譽為「電影界第一美人」爭氣：「她個性很好，我覺得她很爭氣。本來她嫁來香港，只會做演員，一般人嫁給有錢佬就算了，生兩個女兒就收工了。但她卻不是，她開始去畫畫、看書、寫文章，將自己變成另一個人。」

施南生月前接受文雋訪問時，大讚林青霞爭氣。（youtube@《文雋 講呢啲 講嗰啲 Man's Talk》）

施南生透露與林青霞的情緣，始於1980年代，當時打電話給身在美國的林青霞，邀請對方回港拍攝電影《蜀山》，「那時候打電話請她回來，然後大家第一次見面。」林青霞在電影中要戴頭套，又要吊威也，施南生直指對方當時完全是「硬食」，十分敬業。其後，林青霞拍攝《笑傲江湖II東方不敗》，迎來演藝生涯第二春，並獲封「東方不敗」，也全賴製片人施南生與導演徐克的慧眼提拔，拍攝時，二人團隊力排眾議，讓林青霞打破性別界限，塑造了影壇的永恆經典。林青霞也視施南生為生命中最重要的閨密與貴人，並在其作品中讚對方：「施南生給人的感覺絶對是無敵超級女金剛。她腰桿筆直，服裝件件有型，每次見她都好像從服裝雜誌上走出來的人。我跟她有約時，會刻意打扮一下，自以為蠻好看的，一見到她，就知道我輸了。」

林青霞｜回憶台北舊居生活 想念香港閨密施南生｜鏡前鏡後

王祖賢憑誓言女鬼「聶小倩」聲明大噪。（電影《倩女幽魂》劇照）

慧眼拍板王祖賢演活「聶小倩」

王祖賢當年得以出演《倩女幽魂》，也是施南生拍板。那是剛剛出道、名氣尚小的王祖賢向施南生毛遂自薦要求試鏡，施南生一看到她，便對她她：「你以後不必化妝，你根本就不需要。」電影上映後，王祖賢憑藉女鬼「聶小倩」一角名聲大噪。雖然人人都驚歎王祖賢美出天際，但王祖賢却说：「施南生是最美的，做任何事情都熱情、認真，事業心也很強。」

張國榮曾說：「施南生是他最欣賞的女人」。（電影《倩女幽魂》劇照）

張國榮大讚：「施南生是我最欣賞的女人」

而張國榮則曾說：「施南生是我最欣賞的女人」，亦一直尊稱對方為「阿姐」。兩人關係甚至更好到，張國榮在洗澡的時候，可以完全不關門，一邊洗澡一邊與施南生隔空聊天，坦誠相待的程度可見一斑。施南生亦曾透露，張國榮在1994年演唱會後將一雙穿過的高跟鞋送給她，這份珍貴的紀念她一直珍藏著不捨再穿。