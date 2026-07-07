《五個小孩的校長》「嘉嘉」榮登IB狀元　有意赴澳洲升學讀獸醫

2026年國際文憑大學預科課程（IBDP）成績於昨日（6日）揭曉，其中一位備受關注，考獲45分的狀元，是來自聖保羅男女中學的傅舜盈。原來佢細細個已經在大銀幕亮相，在2015年上映的電影《五個小孩的校長》中，飾演姜皓文女兒「嘉嘉」的小童星，隨後亦有在《阿龍》（2018年拍攝，2025年上映）飾演鄭中基女兒。

《五個小孩的校長》中飾演學生的演員（前排）：何涴瀠、傅舜盈、王詩雅、李詠珊、陳麗兒。（黃國立攝）

《五個小孩的校長》「嘉嘉」榮登IB狀元

有網民於社交平台貼出傅舜盈的學校畢業照，並配上《五個小孩的校長》的海報，驚訝這位小演員的成長︰「原來IB其中一個SPCC狀元係五個小孩的校長嘅嘉嘉啊！好勁啊！」照片中傅舜盈穿著聖保羅傳統的藍色校服，笑容可掬，表現出一種文靜優雅的氣質，她手持成績單與其他五位狀元一同在校門口合影留念。

IB2026今日（7月6日）放榜，聖保羅男女中學今年誕生6位IB狀元，左起為莫斯棋、陳皓頤、朱欣晴、傅舜盈、周柏喬、黃鉅霖。（洪戩昊 攝）

有網民於社交平台貼出傅舜盈的學校畢業照。（聖保羅男女中學官方網站）

傅舜盈有意赴澳洲升學

傅舜盈成為狀元的消息曝光後，網民對長得亭亭玉立的「嘉嘉」感到驚訝並紛紛留言表示：「《五個小孩的校長》這部好看的電影！」、「恭喜嘉嘉，好叻女呀！」網民還分享了與傅舜盈的相遇經歷，稱讚其品行端正。傅舜盈透露她有意赴澳洲升學，雖然尚未獲錄取，但對悉尼大學的獸醫系為心儀之選。她曾到澳洲遊覽期間，對當地的舒適環境和完善的獸醫設備留下深刻印象，而她對小動物的喜愛更使她認為成為獸醫是一項非常有意義的目標。

傅舜盈有意赴澳洲升學。(《五個小孩的校長》劇照)

不僅學業成績傑出，傅舜盈亦曾在去年上映，2018年開拍，鄭中基自編自導自演的電影《阿龍》中出演其女兒，她更為了角色需要而剪短長髮，展現了專業演技，再次證明了她在不同領域都具備非凡才華。

鄭中基於《阿龍》與小演員傅舜盈（盈盈）鬥戲，由香港鬥到泰國，短短兩個多月的拍攝，令這對拍檔戲內戲外建立了一份「父女情」。（《阿龍》電影劇照）

傅舜盈於劇情中被綁架的情節，劇照畫面已相當嚇人。（《阿龍》電影劇照）

傅舜盈於劇情中被綁架的情節，劇照畫面已相當嚇人。（《阿龍》電影劇照）

鄭中基作為《阿龍》導演兼主演，親手為傅舜盈的短髮造型操刀削髮。（《阿龍》電影劇照）