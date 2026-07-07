《五個小孩的校長》「嘉嘉」榮登IB狀元 有意赴澳洲升學讀獸醫
撰文：胡凱欣
出版：更新：
2026年國際文憑大學預科課程（IBDP）成績於昨日（6日）揭曉，其中一位備受關注，考獲45分的狀元，是來自聖保羅男女中學的傅舜盈。原來佢細細個已經在大銀幕亮相，在2015年上映的電影《五個小孩的校長》中，飾演姜皓文女兒「嘉嘉」的小童星，隨後亦有在《阿龍》（2018年拍攝，2025年上映）飾演鄭中基女兒。
《五個小孩的校長》「嘉嘉」榮登IB狀元
有網民於社交平台貼出傅舜盈的學校畢業照，並配上《五個小孩的校長》的海報，驚訝這位小演員的成長︰「原來IB其中一個SPCC狀元係五個小孩的校長嘅嘉嘉啊！好勁啊！」照片中傅舜盈穿著聖保羅傳統的藍色校服，笑容可掬，表現出一種文靜優雅的氣質，她手持成績單與其他五位狀元一同在校門口合影留念。
傅舜盈有意赴澳洲升學
傅舜盈成為狀元的消息曝光後，網民對長得亭亭玉立的「嘉嘉」感到驚訝並紛紛留言表示：「《五個小孩的校長》這部好看的電影！」、「恭喜嘉嘉，好叻女呀！」網民還分享了與傅舜盈的相遇經歷，稱讚其品行端正。傅舜盈透露她有意赴澳洲升學，雖然尚未獲錄取，但對悉尼大學的獸醫系為心儀之選。她曾到澳洲遊覽期間，對當地的舒適環境和完善的獸醫設備留下深刻印象，而她對小動物的喜愛更使她認為成為獸醫是一項非常有意義的目標。
不僅學業成績傑出，傅舜盈亦曾在去年上映，2018年開拍，鄭中基自編自導自演的電影《阿龍》中出演其女兒，她更為了角色需要而剪短長髮，展現了專業演技，再次證明了她在不同領域都具備非凡才華。