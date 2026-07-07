功夫女足｜周星馳等埋位露兩手　拉弓勁射嚇窒守龍工作人員

全球期待的周星馳自編自導新作《功夫女足》（Kung Fu Soccer），昨日正式公布上映日為本周六7月11日。電影的保密功夫做到足，就連首條預告都未有正式演員亮相，只從官方名單見到一眾演員名字，包括張小斐、迪麗熱巴、張藝興領銜主演，特別演出則有影后劉嘉玲、日本男星佐藤健，另外還有蔡思貝、MC Jin歐陽靖、張繼聰及歐陽萬成Jimmy O. Yang等。

周星馳自編自導的全新作品《功夫女足》，鐵定7月11日全國上畫，香港區暫未定上映日期。（《功夫女足》海報）

隨電影公布上映日，部分製作花絮片都一一亮相，最新一條製作片，就見到星爺在綠幕前準備拍攝，而拍攝前更露兩手，幾下控球，一控定便拉弓勁射，個波先撞門眉再入龍，負責守龍的工作人員都被其球速及力度嚇親，未及反應。

星爺在綠幕前準備拍攝，而拍攝前更露兩手。（《功夫女足》花絮截圖）

幾下控球，一控定便拉弓勁射。（《功夫女足》花絮截圖）

幾下控球，一控定便拉弓勁射。（《功夫女足》花絮截圖）

個波先撞門眉再入龍，負責守龍的工作人員都被其球速及力度嚇親，未及反應。（《功夫女足》花絮截圖）

《功夫女足》講述將傳統武術與足球運動完美結合的「娥眉隊」，在不被外界看好的情況下，憑藉熱血逆襲奪冠的勵志故事。今日釋出的繁體版前導海報以極具震撼力的烈焰黃金足球為背景，中央呈現一名女球員凌空倒掛金鉤的剪影，畫面充滿張力，並配上有磅礡氣勢標語「熱血一腳征服全世界」（ONE KICK CAN IGNITE THE WORLD），宣告星爺招牌的無厘頭特技功夫喜劇強勢歸來！