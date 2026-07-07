奧德賽｜「最美孕婦」安妮夏菲維巨肚現身　獲麥迪文湯賀蘭護花

由奧斯卡金像導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的史詩式大作《奧德賽》（Odyssey）即將於7月16日上映，由於演員陣容強勁，未上映已全球矚目。電影連日來舉行宣傳活動，昨晚（6日）在英國倫敦舉行，全片一眾巨星齊齊亮相，場面媲美頒獎典禮。

電影連日來舉行宣傳活動，昨晚（6日）在英國倫敦舉行，全片一眾巨星齊齊亮相。（Getty Images）

奧斯卡金像導演基斯杜化路蘭執導的史詩式大作《奧德賽》（Odyssey）即將於7月16日上映。（Getty Images）

安妮夏菲維巨肚現身獲讚「最美孕婦」

除了男主角麥迪文（Matt Damon）之外，片中一眾影星包括湯賀蘭（Tom Holland）、Zendaya、羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）、安妮夏菲維（Anne Hathaway）、Lupita Nyong'o、跨性別男星Elliot Page、查理絲花朗（Charlize Theron）等都有出席。當中安妮夏菲維以天藍色露肩長裙亮相，一頭黑色長直髮極為減齡，簡單配上紅唇，狀態極佳。有大批網民看到安妮的近照後，都忍不住大讚：「懷孕後好像更美！」、「最美孕婦」、「自帶神聖感！」、「根本看不出43歲」。

安妮夏菲維挺巨肚現身首映。（Getty Images）

安妮狀態極佳！（Getty Images）

網民大讚安妮自帶神聖感。（Getty Images）

安妮懷孕後更美。（Getty Images）

Zendaya性感現身。（Getty Images）

查理絲花朗大曬火辣身材，完全不似50歲。（Getty Images）

Lupita Nyong'o非常性感！（Getty Images）

湯賀蘭冷落老婆Zendaya？

巨星倫敦首映前夕，一眾演員出席大型宣傳活動，安妮以白色露肩短裙現身，獲戲中飾演丈夫及兒子的麥迪文和湯賀蘭擔任「左右護法」護花。而新婚的湯賀蘭與Zendaya雖然一同現身宣傳活動，但兩人刻意不站在一起。Zendaya於戲中飾演智慧女神雅典娜，特別挑選了以希臘風格為靈感訂製吊帶裙亮相大曬緊緻零贅肉好身材。

安妮以白色露肩短裙現身。（Getty Images）

安妮獲戲中飾演丈夫及兒子的麥迪文和湯賀蘭擔任「左右護法」護花。（Getty Images）

Zendaya於戲中飾演智慧女神雅典娜，特別挑選了以希臘風格為靈感訂製吊帶裙亮相大曬緊緻零贅肉好身材。（Getty Images）