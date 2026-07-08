魔海奇緣真人版｜茂宜源於玻里尼西亞神話　為人類犧牲的悲劇英雄

由「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）聲演的《魔海奇緣》（Moana），於2016年上映時口碑與票房俱佳，全球票房達6.8億美元（約53億港幣），並獲奧斯卡「最佳動畫」及「最佳電影歌曲」提名，2024年《魔海奇緣2》更衝破10億美元（約78億港幣）票房。真人版電影即將於7月9日大銀幕上映，今次由金像團隊頂尖CGI重金打造，令不少影迷大感期待。

真人版電影即將於7月9日大銀幕上映。（《魔海奇緣》海報）

以玻里尼西亞文化的傳說為背景

《魔海奇緣》以玻里尼西亞文化的傳說為背景，劇情設定在南太平洋小島，講述酋長之女慕安娜（Moana，Catherine Laga'aia飾）自細受到海洋召喚，卻多次被父親制止。慕安娜在繼承酋長之位前夕，島上突然發生異變，家園遭受詛咒侵襲，糧食嚴重短缺，面對家園困境，多年來一直隱藏對海洋渴望的慕安娜，從祖母口中得知自身使命以及文明過去秘密後，決定獨自出海尋找半神人茂宜（Maui，狄維莊遜飾），將其偷走的大地之心歸還地母。

《魔海奇緣》以玻里尼西亞文化的傳說為背景。（《魔海奇緣》劇照）

電影在夏威夷小島實地拍攝。（《魔海奇緣》劇照）

半神人茂宜角色源於玻里尼西亞神話

電影中的主角茂宜為半神半人，父親是海神，手握強大的魔法魚鉤，能施展千變萬化的神力，包括變成巨鷹在天空中翱翔，或化作鯊魚、鯨魚、蜥蜴等動物。相傳天地創始之初，天空男神與大地女神過於相愛，每天黏在一起，茂宜用力量讓天與地分開，擴展了人類文明的發展空間。茂宜為了延長太陽日照時間，便利用魚鉤捆住太陽，延長白天。

The Rock神還原茂宜！（《魔海奇緣》劇照）

茂宜法力無邊為人類謀福祉

有關於茂宜的神力，有指有一天茂宜身上流血，流出來的血就變成了龍蝦，就連椰子都是茂宜跟鰻魚王苦戰後救出月神Hina後，將鰻魚王變成椰子樹而製造出來，而茂宜亦跟月神結婚。茂宜多年來都為人類謀福祉，為了增加人類居住地方，祂使用怪力將魚鉤丟進海洋，把島嶼拉上來。另外，原本世界上是只有冥界與天界有火，毛伊受到人類的拜託，偷偷潛入冥界偷出冥界火焰，令人類有了火焰，同時開展了人類文明。

在神話中，茂宜法力無邊為人類謀福祉。（《魔海奇緣》劇照）

為人類犧牲的悲劇英雄

儘管茂宜為人類付出了這麼多，人類愈來愈貪心，竟然希望能擁有不死之身。雖然要求極不合理，但茂宜依然答應，然後去跟冥神Milu打賭，如果鑽進冥神下體然後在太陽下山前從嘴巴出來，就要賦予人類不死。不過由於Milu身體不斷變大，儘管茂宜化身成飛最快的老鷹也趕不上在太陽下山前出來，而Milu亦將茂宜拖進冥界，從此餘生都被困在冥界。