大師兄黃一飛歸位加盟《功夫女足》　曾罵周星馳文化不高破冰同框

周星馳身兼導演及編劇的新片《功夫女足》，延續了2001年經典電影《少林足球》將功夫結合足球的核心概念，並即將於7月11日在全國上映。電影陣容鼎盛，除了有張小斐、迪麗熱巴、劉嘉玲及蔡思貝等人氣影星外，近日內地網上流出的一段影片，更曝光了一個令無數星爺迷極度驚喜的消息——憑《少林足球》「大師兄」一角奪得香港金像獎最佳男配角的黃一飛，正式回歸星爺麾下！

黃一飛在電影《少林足球》中飾演大師兄。（劇照）

令觀眾留下深刻印象。（影片截圖）

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《功夫女足》7.11全國上映。（微博）

綠幕前並排而坐氣氛融洽 招牌造型重現經典

從流出的影片可見，黃一飛穿上紅色中式服裝並戴上珠鏈，與周星馳並排坐在綠布景前。黃一飛講到興起時手舞足蹈，而戴著口罩及Cap帽的周星馳則在旁細心聆聽，兩人氣氛相當融洽。影片更配上了《少林足球》的經典對白「大師兄回來了，我感覺到全部都回來了」，瞬間勾起集體回憶。另一段影片中，現年80多歲的黃一飛換上印有「KUNG FU」字樣的白T恤及招牌泥黃色功夫褲，光頭造型依舊，對著鏡頭擺出各種生鬼表情，標題更寫著「大師兄在女足裡的一段小插曲」，令大批網民直呼期待。

黃一飛曾指周星馳走紅後態度大變，由昔日稱呼佢做「飛哥」，變成冇大冇細叫「喂喂喂」。（小紅書影片截圖）

二人打破不和傳聞，激罕同框。（小紅書影片截圖）

有傾有講，氣氛融洽。（小紅書影片截圖）

周星馳都係戴住口罩。（小紅書影片截圖）

「大師兄」加盟《女足》令人期待。（小紅書影片截圖）

爆樽流血傳不和：佢文化程度不高

這次兩人再度合作之所以引起極大迴響，全因坊間一直盛傳他們早已反目。當年拍攝《少林足球》酒吧一幕時，有指周星馳為求逼真，令黃一飛被糖膠道具酒樽狂扑頭部多次，最終頭部紅腫出血，傳聞黃一飛自此決定不再與周星馳合作。其後黃一飛接受內地傳媒訪問時，更直指周星馳走紅後態度大變，由昔日稱呼他「飛哥」變成沒大沒小的「喂喂喂」，令他耿耿於懷，更拋下一句「做人呢，也不能怪他，他文化程度不高」，足見怨氣極深。

黃一飛曾在接受內地傳媒訪問時，談及與周星馳不和一事。（影片截圖）

態度軟化感激星爺成就自己

不過，隨著歲月流逝，黃一飛對這段恩怨的態度似乎已經軟化。在2023年底的一段訪問中，他主動重提當年「爆樽」一事，更一改昔日口風，公開大讚周星馳是「奇才」。他感嘆指如果沒有經歷過被扑頭8次的苦難與苛刻考驗，就不可能獲得成功。他更坦言現在慢慢感覺到，正是因為周星馳的執著與要求，才令黃一飛這個名字廣為人知，並成就了他奪得電影獎項的輝煌時刻。

黃一飛公開多謝周星馳。（影片截圖）

重提被「爆樽」的戲份。（影片截圖）

黃一飛直言周星馳令自己被認識。（影片截圖）

黃一飛直言周星馳令自己被認識。（影片截圖）