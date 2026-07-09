奧德賽｜全片IMAX菲林拍攝呈現畫面質感　以現代視角改編千年經典

由奧斯卡最佳導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的史詩式鉅製《奧德賽》（The Odyssey），全片採用IMAX技術拍攝，將荷馬筆下不朽動作史詩經典神話，搬上大銀幕。劇情講述奧德修斯在特洛伊戰爭後，展開驚心動魄的返鄉征途，歷盡無窮無盡考驗，最終與摯愛重逢。電影陣容華麗，包括麥迪文（Matt Damon）、湯賀蘭（Tom Holland）、安妮夏菲維（Anne Hathaway）、羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）、Zendaya、查理絲花朗（Charlize Theron）、Jon Bernthal等巨星，現在就為讀者整合5大必睇亮點。

《奧德賽》即將在香港於7月16日上映，令大批影迷引頸以待。（《奧德賽》電影海報）

以現代視角改編千年經典

繼《奧本海默》橫掃奧斯卡後，基斯杜化路蘭首度挑戰神話史詩題材。電影改編自荷馬流傳千年的同名史詩，路蘭將這部「西方文化的奠基之作」以樸實、現代的基調重新演繹，讓三千年前的故事與當代觀眾產生共鳴。

陣容超華麗 角色深度超越神話

金像影帝麥迪文飾演奧德修斯（Odysseus），深度演繹這位「會犯錯、會恐懼、也會被慾望拉扯」的非完美英雄。而安妮夏菲維則飾演以智慧對抗命運的潘妮洛普（Penelope），更為角色親自學習古代織布技藝。湯賀蘭飾演成長中的鐵拉馬庫斯（Telemachus），是潘妮洛普與奧德修斯的兒子，在電影中展現從男孩到男人的蛻變。

麥迪文飾演奧德修斯（Odysseus）。（《奧德賽》劇照）

安妮夏菲維則飾演以智慧對抗命運的潘妮洛普（Penelope）。（《奧德賽》劇照）

奧德修斯與潘妮洛普的兒子鐵拉馬庫斯（Telemachus）由湯賀蘭飾演。（《奧德賽》劇照）

羅拔柏迪臣飾演反派Antinous。（《奧德賽》劇照）

Zendaya則飾演智慧女神雅典娜（Athena）。（《奧德賽》劇照）

全片IMAX菲林拍攝創影史創舉

《奧德賽》是全球首部 100% 使用 IMAX 菲林攝錄機拍攝的劇情長片，全片耗費 210 萬英尺菲林，長度超越多倫多到紐約的距離。新型 IMAX 攝錄機的碳纖維部件更與一級方程式賽車所用材質相同，呈現極致細膩的畫面質感。

《奧德賽》是全球首部 100% 使用 IMAX 菲林攝錄機拍攝的劇情長片。（《奧德賽》幕後花絮）

新型 IMAX 攝錄機的碳纖維部件更與一級方程式賽車所用材質相同，呈現極致細膩的畫面質感。（《奧德賽》幕後花絮）

橫跨六國實景拍攝

電影橫跨摩洛哥、希臘、意大利、冰島、蘇格蘭等地取景，製作團隊在摩洛哥搭建了佔地 2.5 英畝的「特洛伊城」，除了在意大利法維尼亞納島的15世紀山頂城堡拍攝伊薩卡王宮，更遠赴冰島午夜太陽下拍攝冥府場景。每一個場景都力求真實，拒絕依賴數碼特效。

橫跨六國實景拍攝。（《奧德賽》幕後花絮）

基斯杜化路蘭過去作品的集大成之作

《奧德賽》是基斯杜化路蘭的第13部長片，亦是他創作生涯的一次總盤點。這部史詩集結了過去所有電影的精髓 —— 從《奧本海默》的非線性敘事與道德掙扎，到《潛行凶間》的多層世界與極端環境，還有《鄧寇克大行動》般的實拍極限與沉浸感及《星際啟示錄》的情感核心與人性探索，再到《TENET天能》的複雜時間結構，基斯杜化路蘭將二十多年的電影製作經驗全部傾注其中。