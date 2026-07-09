林雪落寞呻孤獨過62歲生日婚姻狀況惹關注　多年來與妻兒聚少離多

「黃金配角」林雪入行近四十年，在經典港產片《鎗火》、《PTU》等電影中演出重要角色而為人熟悉。近年因參演內地電影《長安的荔枝》而爆紅，林雪特別開設小紅書與網民互動。昨日（8日）適逢62歲生日，林雪卻因孤獨地過生日而引起熱議。

林雪早前出席活動時，被發現面部左側疑出現黑斑且有變大趨勢。（陳順禎 攝）

林雪落寞呻孤獨過生日

林雪昨日在小紅書分享了近況，影片中可見他身處內地一間酒樓，有朋友特意買來蛋糕為他慶祝生日。不過林雪面對鏡頭顯得相當落寞，難掩失落之情表示：「我生日呀，一個人。孤獨嘅生日，都係生日吖。」其後更忍不住爆粗說：「多謝記得我生日嘅朋友，你喺我心目中，真係...唔講喇，唔好傷咗我火紅色的心...X你XX講咁多嘢。」

昨日（8日）適逢62歲生日，林雪卻因孤獨地過生日而引起熱議。（小紅書）

林雪面對鏡頭顯得相當落寞，難掩失落之情。（小紅書）

林雪獨自過生日，令婚姻狀況惹來關注。（小紅書）

林雪婚姻狀況惹關注

林雪在片中多次強調一個人孤獨過生日，令網民關注其婚姻狀況。據知，林雪於1996年與比他年輕10歲的圈外太太結婚，兩人婚後育有一子一女。為了養家，林雪多年來長居內地拼搏工作，無奈與太太及一對子女聚少離多，今次生日妻兒沒有陪伴在側，令網民感擔憂。另外，林雪的健康一直都成為外界關注，因體型愈來愈脹爆及面上出現黑斑，而被網民猜測他患上因糖尿病。不過新片中，見林雪臉上的黑斑似乎明顯好轉，令粉絲放下心頭大石。