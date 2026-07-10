張繼聰被周星馳叫「聰哥」　一詭計成功偷師︰近距離睇周生表演

張繼聰日前跟陳毅燊（ANSONBEAN）及香胤宅，一同出席「香港舞蹈團 大型舞劇《武道》—— 李小龍的有法與無限 」中國內地巡演舉行發布會。事後接受訪問時，張繼聰提到自己也是李小龍迷，父親更送上一支雙節棍，學玩期間都扑到自己個頭好多次。到長大後也去學詠春，曾經沉迷黐手，一星期上足８堂，更希望將這份熱情感染兒子學習，但暫時未成功。

張繼聰日前跟陳毅燊（ANSONBEAN）及香胤宅，一同出席「香港舞蹈團 大型舞劇《武道》—— 李小龍的有法與無限 」中國內地巡演舉行發布會。（大會提供）

提到周星馳執導的《功夫女足》終於公布演出名單，張繼聰榜上有名，問到其感受︰「係成就！可以跟周生學習真係榮幸。」張繼聰更坦言事前聽太多傳聞，都拍在片場被星爺鬧，但結果冇︰「佢仲問我意見，覺得點呀聰哥。（記︰佢會叫你聰哥？）禮貌啫！佢係我合作過，其中一個最認真的導演，好仔細，好聽人講嘢，會為一個鏡頭花好多精神去諗點做好。」

陳毅燊（ANSONBEAN）都在發布會上大耍雙節棍。（大會提供）

而每次埋位，周生都循例會問張繼聰︰「你會點演呀，聰哥？」而這時候張繼聰就只會有一個答案︰「我唔識呀，你可唔可以演一次，咁佢就會演一次，而我就可以近距離睇周生表演，我會盡吸。佢叫我點演，我就點演。」合作過後，張繼聰更認定這位影壇巨匠是一位傳奇。

早前，張繼聰已在周星馳的社交平台現身，為合作露端倪。（網上圖片）

每次埋位，周星馳都循例會問張繼聰︰「你會點演呀，聰哥？」（大會提供）

談到女兒張靖（Kakaball）到海外出戰世界級舞蹈比賽「World of Dance Summit Global Championship」，成功晉身決賽。阿聰難掩喜悅，大讚囡囡叻。由於囡囡比賽時間是香港凌晨4點，自言近日工作忙未有用face time看即時比賽。「都係5點幾起身望一望啲片，都好叻！」更自爆因囡囡忙於練習及彩排，全程都沒有找爸爸傾偈︰「當係訓練我，女大女世界、都要有心理準備。」