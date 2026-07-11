跟蹤｜路蘭第一部長片首度公映　69分鐘黑白懸疑敘事揭局中局

國際名導基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）新作《奧德賽》（The Odyssey），將於 7 月 16 日上映，而適逢新作上映，英皇戲院為大家搜羅到，路蘭首部長片處女作《跟蹤》（FOLLOWING），以黑白犯罪懸疑風格打造的經典作品，當年只在電影節公映過，今次是首度於香港正式上映。

基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）首部長片處女作《跟蹤》（FOLLOWING），以黑白犯罪懸疑風格打造。（《跟蹤》（FOLLOWING）劇照）

大家在《跟蹤》中，看見日後《凶心人》（Memento）、《潛行凶間》（Inception）等代表作中常見的標誌性非線性敘事與層層反轉。（《跟蹤》（FOLLOWING）劇照）

是次上映以「基斯杜化路蘭原點」為主題，用一套短小精悍但密度極高的作品，帶觀眾回到導演最初的創作火花，你將在《跟蹤》中看見日後《凶心人》（Memento）、《潛行凶間》（Inception）等代表作中常見的標誌性非線性敘事與層層反轉，其實早已在其首部長片《跟蹤》中開始成形。

69分鐘黑白懸疑敘事揭局中局

《跟蹤》（FOLLOWING）是基斯杜化路蘭導演，早期自編自導的長片處女作，被影迷視為其「迷局敘事」風格的起點之一。全片僅 69 分鐘，卻以非線性結構、層層反轉與身份迷局。故事由街頭跟蹤的微小好奇心出發，逐步引人深入一場「局中局」的心理遊戲——觀眾跟隨主角一步步越陷越深，同時亦被導演的剪接與敘事安排牽引，於碎片化時間線中自行拼湊真相。黑白影像營造冷冽緊迫的都市陰影，把「偷窺／跟蹤」轉化為獨特視角；大銀幕上光暗與節奏更顯沉浸，每次線索浮現都更具衝擊。《跟蹤》正是想一次過體驗「螳螂捕蟬、黃雀在後」計中計魅力的入場之選。

海外媒體評語︰節奏緊湊、狠勁十足的黑白迷

是次上映以「基斯杜化路蘭原點」為主題，用一套短小精悍但密度極高的作品，帶觀眾回到導演最初的創作火花。（《跟蹤》（FOLLOWING）劇照）

局

海外影評亦早已留意到基斯杜化路蘭導演在處女作中「幾乎已完全成形」的敘事手勢。英國《The Guardian》形容本片是一套「精煉狠勁」的 70 分鐘作品——短小俐落、毫不拖泥帶水，卻把懸疑與反轉一路推到盡。早在首映年代，《Los Angeles Times》資深影評人 Kevin Thomas 亦將《跟蹤》稱為「節奏緊湊、構思巧妙的新黑色電影」，並指出 基斯杜化路蘭能把那股不安與狠勁持續攪動，幾乎全片不曾減弱。因此《跟蹤》是大銀幕上可親身見證導演如何用結構、剪接與反轉，把觀眾一步步帶入迷局的最佳入門課。

《跟蹤》當年只在電影節公映過，今次是首度於香港正式上映。（《跟蹤》（FOLLOWING）劇照）

從大銀幕到 IMAX 美學的極致追求

基斯杜化路蘭導演一向以大銀幕規格打造電影體驗聞名，對影像質感、聲畫節奏與敘事結構均有近乎完美的要求；其作品屢次以 IMAX 技術呈現震撼觀感，並以非線性敘事與精密設局成為當代影迷必看導演之一。是次上映的《跟蹤》雖非 IMAX 版本，卻正正讓觀眾回到基斯杜化路蘭創作原點：以更純粹的影像與剪接，見證其早期已能以「結構」與「節奏」牢牢牽引觀眾。