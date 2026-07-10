功夫女足｜首預告開畫前1日先公開　大曬《足球小將》式絕技

全球期待的周星馳自編自導新作《功夫女足》（Kung Fu Soccer），日前正式公布上映日為本周六7月11日，至於香港上畫日就待定。而首條預告就在今日（10/7），上畫前一日先見街，可謂史無前例。在預告中，海報中的演員亦紛紛出場，包括張小斐、迪麗熱巴、張藝興，張繼聰、日本男星佐藤健，而影后劉嘉玲，更在預告講咗一句廣東話，非常親切！

張小斐在預告由頭帶到尾。（《功夫女足》預告截圖）

張繼聰就以球證身份出場，預告中未有對白。（《功夫女足》預告截圖）

劉嘉玲飾演娥眉隊教練師太，在預告中講了唯一一句廣東話對白︰「你定啲嚟啦！」（《功夫女足》預告截圖）

《功夫女足》的保密功夫做到足，直至公布上映日才正式披露故事大綱，講述將傳統武術與足球運動完美結合的「娥眉隊」，在不被外界看好的情況下，憑藉熱血逆襲奪冠的勵志故事。預告中，見到劉嘉玲飾演娥眉隊教練師太，亦在預告中講了唯一一句廣東話對白︰「你定啲嚟啦！」非常親切。日星佐藤健就是敵方大河隊教練，而張繼聰就以球證身份出場，預告中未有對白。

日星佐藤健就是敵方大河隊教練。（《功夫女足》預告截圖）

「娥眉隊」就使出一招疑似在動畫《足球小將》，立花兄弟會用的一飛衝天彈跳射球。（《功夫女足》預告截圖）

「娥眉隊」就使出一招疑似在動畫《足球小將》，立花兄弟會用的一飛衝天彈跳射球。（ViuTV截圖）

而首預告就進一步披露「娥眉隊」的絕技，以及所面對的強敵有幾誇張。強敵方面分別有梨花隊，會使出「美瞳大法」製造幻覺；珊瑚隊就以6人叠羅漢方式，使出一招「巨人射門」；而七屆冠軍大河隊，更有招牌「衝力射球」，咁「娥眉隊」點算？雖然未見有招式名，但就使出一招疑似在動畫《足球小將》，立花兄弟會用的一飛衝天彈跳射球，睇嚟星爺都真係一個漫畫迷，《足球小將》的招式都入晒血。

梨花隊會使出「美瞳大法」製造幻覺。（《功夫女足》預告截圖）

梨花隊會使出「美瞳大法」製造幻覺。（《功夫女足》預告截圖）

珊瑚隊就以6人叠羅漢方式，使出一招「巨人射門」。（《功夫女足》預告截圖）

珊瑚隊就以6人叠羅漢方式，使出一招「巨人射門」。（《功夫女足》預告截圖）

七屆冠軍大河隊，更有招牌「衝力射球」。（《功夫女足》預告截圖）