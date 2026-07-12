功夫女足｜製作花絮曝光 星爺與舞蹈天團Avantgardey驚喜共舞

由周星馳執導兼編劇的喜劇電影《功夫女足》昨日（7月11日）正式全國上映。隨著電影上映，片方發布了「眾神經歸位」喜劇特輯，幕後花絮中除了展現周星馳坐鎮片場打磨喜劇質感的認真身影，更驚喜出現紅遍全球的舞蹈天團Avantgardey與日本男星佐藤健參與的畫面。

超人氣舞蹈團體Avantgardey以整齊劃一的舞蹈動作、獨特的表情管理及復古風制服聞名國際。Avantgardey在剛剛開的花絮中展現了獨特的舞蹈風格，但最驚喜是能看到星爺和她們一起跳舞，而且動作流暢，完全勾起大家對星爺在過往他主演電影內的舞蹈演出。Avantgardey與張美娥、那迪、馮禧等人一同被電影製作方列為特別出演陣容。

而在花絮中同樣備受矚目的，還有特別出演的男神演員佐藤健。他在片中飾演敵方大河隊教練。製作花絮中可見佐藤健也展露出少見的燦爛笑臉，突顯拍攝是的搞笑歡樂氣氛。

《功夫女足》由張小斐、迪麗熱巴、張藝興領銜主演，劉嘉玲與佐藤健特別演出。花絮中還曝光了周星馳親自下場踢球、調整機位、推敲台詞的畫面，非常珍貴。隨着這支製作花絮的釋出，豪華卡司與幕後誠意再次點燃影迷期待。