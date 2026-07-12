周星馳與施仁毅飯聚自爆冇睇《演員的自我修養》　戲稱：看不明白

由周星馳自編自導的新作《功夫女足》昨日（11日）在內地正式上映，首日票房破2.5億，但網上評價呈現出極度兩極化。今日（12日）著名製作人施仁毅在社交平台分享，收到朋友傳來的片段，片中星爺帶演員開始從北到南謝票，昨日天津的謝票場星爺現身，並真誠地說：「見到大家支持，其實我也有點慚愧，我常常覺得自己做得不夠好。」

《功夫女足》昨日（11日）在內地正式上映，首日票房破2.5億，但網上評價呈現出極度兩極化。（微博＠電影功夫女足）

施仁毅分享與周星馳歎美食

施仁毅分享了兩年前，當《少林女足》（電影當時的暫名）開拍期間，他安排了星輝X騰訊的晚宴，周星馳導演及兩位要員，一同與騰訊王者榮耀之父姚老大、騰訊幾位副總裁一齊到米芝蓮名店歎美食。

施仁毅分享了兩年前，當《少林女足》（電影當時的暫名）開拍期間，他安排了星輝X騰訊的晚宴，周星馳導演及兩位要員，一同與騰訊王者榮耀之父姚老大、騰訊幾位副總裁一齊到米芝蓮名店歎美食。（Facebook/@施仁毅）

周星馳自爆冇睇過《演員的自我修養》？

席間發生一件趣事，幾位騰訊總裁事先告知施仁毅會帶幾本書給星爺簽名。當拿出來時，原來是《演員的自我修養》，作者為史坦尼斯拉夫斯基。心情不錯兼飲了不少紅酒的星爺接過去，並笑說：「其實我從來沒看過這本書！」簽完名之後，星爺補充：「其實我看過，就是看不明白，才自己練！」令全場爆笑。施仁毅表示：「他們都是第一次見面，理應好陌生，但同星爺同枱吃飯、聊天，對於看過無數次星爺電影的人，那種既熟悉又陌生感覺，好奇妙。所以看星爺電影，就像同老朋友聚會，我還是十分期待下星期三《功夫女足》深圳謝票場，希望香港版也快些上演！」