《侏羅紀公園》恐龍博士Sam Neill離世享年78歲　晚年已戰勝癌魔

《侏羅紀公園》（Jurassic Park）男星，新西蘭著名影星Sam Neill逝世，享年78歲。他的家人於7月13日於社交平台發布他去世的消息：「Sam Neill的家人懷着無比悲痛的心情宣布，他於7月13日星期一在澳洲悉尼去世。他在家人的陪伴下安詳離世，他一生都保持着尊嚴。」



Sam Neill享年78歲 家人公布離世消息

「懷著無比沉痛的心情宣佈，他已於7月13日（星期一）在澳洲雪梨（悉尼）逝世。彌留之際，Sam的家人一直陪伴在側；他走得很安詳，保有著他一生所秉持的尊嚴。

這場變故來得十分突然且令人猝不及防，但令人感到寬慰的是，Sam直到離世時都一直遠離癌症折磨。家屬在此向St Vincent’s Private Hospital的醫護團隊表達最深切的謝意，感謝他們提供了無微不至的照護。

更多相關細節將於稍後公佈。此刻，我們代表家屬懇請各界在此艱難時刻尊重他們的隱私，讓他們能夠平靜地面對這無以言表的傷痛。」

《侏羅紀公園III》電影劇照。（imdb）

於經典荷里活電影系列《侏羅紀公園》（Jurassic Park）中，飾演亞倫博士聞名的紐西蘭男星森尼爾（Sam Neill），接受英國媒體訪問時，自爆罹患淋巴癌第三期，震驚各界。（IG@samneilltheprop）

森尼爾（Sam Neill）在《侏羅紀公園》系列電影飾演「Alan Grant博士」（《侏儸紀公園》劇照）

憑《我的璀璨生涯》嶄露頭角 《侏羅紀公園》爆紅

Sam Neill於1947年生於北愛爾蘭，幼年隨家人移居紐西蘭，為國際知名的殿堂級演員。他的演藝生涯橫跨半世紀，1979年憑澳洲電影《我的璀璨生涯》嶄露頭角，隨後進軍國際影壇。

Sam Neill在1979年憑澳洲電影《我的璀璨生涯》嶄露頭角，隨後進軍國際影壇。（劇照）

1993年是他的事業巔峰，他在史提芬·史匹堡執導的科幻經典《侏羅紀公園》中飾演古生物學家格蘭特博士（Dr. Alan Grant），角色深入民心，使其紅遍全球；同年參演的《鋼琴別戀》亦榮獲多項國際大獎。近年，他在人氣劇集《浴血黑幫》中的精湛演出同樣備受高度讚賞。

Sam Neill在人氣劇集《浴血黑幫》中的精湛演出同樣備受高度讚賞。（劇照）

鏡頭以外，森·尼爾熱愛大自然，在紐西蘭經營專屬酒莊「Two Paddocks」。晚年他曾勇敢抗擊血液癌症，展現出堅韌的生命力。他一生為影視界留下無數經典，其儒雅風度與卓越演技，將永遠留在全球影迷心中。